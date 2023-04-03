https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862549247.html

Ученый назвал землетрясение на Камчатке "заметным" для региона

Ученый назвал землетрясение на Камчатке "заметным" для региона - РИА Новости, 03.04.2023

Ученый назвал землетрясение на Камчатке "заметным" для региона

Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что землетрясение, которое произошло в понедельник на Камчатке, "заметное" для... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T07:13

2023-04-03T07:13

2023-04-03T07:13

российская академия наук

петропавловск-камчатский

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что землетрясение, которое произошло в понедельник на Камчатке, "заметное" для региона. Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.

https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862547763.html

петропавловск-камчатский

камчатка

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российская академия наук, петропавловск-камчатский, камчатка