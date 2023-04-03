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Ученый назвал землетрясение на Камчатке "заметным" для региона - РИА Новости, 03.04.2023
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07:13 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862549247.html
Ученый назвал землетрясение на Камчатке "заметным" для региона
Ученый назвал землетрясение на Камчатке "заметным" для региона - РИА Новости, 03.04.2023
Ученый назвал землетрясение на Камчатке "заметным" для региона
Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что землетрясение, которое произошло в понедельник на Камчатке, "заметное" для... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T07:13
2023-04-03T07:13
российская академия наук
петропавловск-камчатский
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что землетрясение, которое произошло в понедельник на Камчатке, "заметное" для региона. Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862547763.html
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российская академия наук, петропавловск-камчатский, камчатка
Российская академия наук, Петропавловск-Камчатский, Камчатка
Ученый назвал землетрясение на Камчатке "заметным" для региона

Ученый Чебров: землетрясение на Камчатке оказалось заметным для региона

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на микрорайон "Северо-Восток" в городе Петропавловск-Камчатский
Вид на микрорайон Северо-Восток в городе Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на микрорайон "Северо-Восток" в городе Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что землетрясение, которое произошло в понедельник на Камчатке, "заметное" для региона.
«
"Магнитуда землетрясения увеличилось до 6,9. Это уже хорошее землетрясение для Камчатки, заметное. Эпицентр сдвинулся в сторону океана. То есть теперь он находится в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина составила около 100 километров", - сказал Чебров в официальном телеграм-канале Геофизической службы.
Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9.
В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Геофизик объяснил, почему землетрясение на Камчатке было таким сильным
Вчера, 06:48
 
Российская академия наукПетропавловск-КамчатскийКамчатка
 
 
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