https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862547763.html
Геофизик объяснил, почему землетрясение на Камчатке было таким сильным
Геофизик объяснил, почему землетрясение на Камчатке было таким сильным - РИА Новости, 03.04.2023
Геофизик объяснил, почему землетрясение на Камчатке было таким сильным
Землетрясение, которое в понедельник произошло на Камчатке, жители почувствовали, потому что оно было поверхностным, заявил директор Камчатского филиала... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T06:48
2023-04-03T06:48
2023-04-03T06:48
камчатка
происшествия
петропавловск-камчатский
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение, которое в понедельник произошло на Камчатке, жители почувствовали, потому что оно было поверхностным, заявил директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров. Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел днем в понедельник на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском тряслись стены, дребезжали окна. "Это землетрясение достаточно умеренной магнитуды для Камчатки. Ну просто нам повезло или не повезло - оно произошло очень близко и ко всему прочему оказалось поверхностным. Вот поэтому мы его так хорошо почувствовали", - рассказал Чебров в официальном Telegram-канале Геофизической службы.
https://radiosputnik.ria.ru/20230401/zemletryasenie-1862384745.html
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камчатка, происшествия, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
Геофизик объяснил, почему землетрясение на Камчатке было таким сильным
Геофизик Чебров: землетрясение на Камчатке было поверхностным, поэтому сильным