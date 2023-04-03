https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862547763.html

Геофизик объяснил, почему землетрясение на Камчатке было таким сильным

Геофизик объяснил, почему землетрясение на Камчатке было таким сильным - РИА Новости, 03.04.2023

Геофизик объяснил, почему землетрясение на Камчатке было таким сильным

Землетрясение, которое в понедельник произошло на Камчатке, жители почувствовали, потому что оно было поверхностным, заявил директор Камчатского филиала... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T06:48

2023-04-03T06:48

2023-04-03T06:48

камчатка

происшествия

петропавловск-камчатский

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение, которое в понедельник произошло на Камчатке, жители почувствовали, потому что оно было поверхностным, заявил директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров. Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел днем в понедельник на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском тряслись стены, дребезжали окна. "Это землетрясение достаточно умеренной магнитуды для Камчатки. Ну просто нам повезло или не повезло - оно произошло очень близко и ко всему прочему оказалось поверхностным. Вот поэтому мы его так хорошо почувствовали", - рассказал Чебров в официальном Telegram-канале Геофизической службы.

https://radiosputnik.ria.ru/20230401/zemletryasenie-1862384745.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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камчатка, происшествия, петропавловск-камчатский, российская академия наук