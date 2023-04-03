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Геофизик объяснил, почему землетрясение на Камчатке было таким сильным - РИА Новости, 03.04.2023
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06:48 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862547763.html
Геофизик объяснил, почему землетрясение на Камчатке было таким сильным
Геофизик объяснил, почему землетрясение на Камчатке было таким сильным - РИА Новости, 03.04.2023
Геофизик объяснил, почему землетрясение на Камчатке было таким сильным
Землетрясение, которое в понедельник произошло на Камчатке, жители почувствовали, потому что оно было поверхностным, заявил директор Камчатского филиала... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T06:48
2023-04-03T06:48
камчатка
происшествия
петропавловск-камчатский
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение, которое в понедельник произошло на Камчатке, жители почувствовали, потому что оно было поверхностным, заявил директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров. Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел днем в понедельник на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском тряслись стены, дребезжали окна. "Это землетрясение достаточно умеренной магнитуды для Камчатки. Ну просто нам повезло или не повезло - оно произошло очень близко и ко всему прочему оказалось поверхностным. Вот поэтому мы его так хорошо почувствовали", - рассказал Чебров в официальном Telegram-канале Геофизической службы.
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камчатка, происшествия, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
Геофизик объяснил, почему землетрясение на Камчатке было таким сильным

Геофизик Чебров: землетрясение на Камчатке было поверхностным, поэтому сильным

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение, которое в понедельник произошло на Камчатке, жители почувствовали, потому что оно было поверхностным, заявил директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров.
Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел днем в понедельник на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском тряслись стены, дребезжали окна.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Ставрополье
1 апреля, 18:36
"Это землетрясение достаточно умеренной магнитуды для Камчатки. Ну просто нам повезло или не повезло - оно произошло очень близко и ко всему прочему оказалось поверхностным. Вот поэтому мы его так хорошо почувствовали", - рассказал Чебров в официальном Telegram-канале Геофизической службы.
 
КамчаткаПроисшествияПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
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