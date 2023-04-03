https://ria.ru/20230403/zelenskiy-1862564296.html

Слова Зеленского о будущем Крыма шокировали пользователей Сети

Слова Зеленского о будущем Крыма шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 03.04.2023

Слова Зеленского о будущем Крыма шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины о том, что Крым снова "станет свободным и безопасным", а Киев "вернет все свои территории". РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T09:31

2023-04-03T09:31

2023-04-03T11:08

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир зеленский

республика крым

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины о том, что Крым снова "станет свободным и безопасным", а Киев "вернет все свои территории"."Крым не хочет, чтобы ты был там, Зеленский. Как насчет мира? Сотни тысяч людей погибли только потому, что вы хотели быть в НАТО", — написал один из комментаторов."Нужны переговоры, диалог и компромисс. Запад использует вас", — отметил другой. "Это только ваши мечты", — заявил третий. "Военно-промышленный комплекс США эксплуатирует вашу страну. Просто установите мир как разумный лидер", — поделился мнением еще один пользователь. "Надоело платить за ваш конфликт", — возмутился пятый. "Вы не победите Россию. Вы не сможете. У вас есть время, пока Байден не уйдет и деньги из США не прекратятся. Лучше заключить мир", — сделал вывод читатель.Крым стал российским регионом в марте 2014 года, по итогам референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых полуостров мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230402/plan-1862452582.html

https://ria.ru/20230403/krym-1862548953.html

россия

украина

республика крым

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, республика крым