Слова Зеленского о будущем Крыма шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали обращение Зеленского к нации о будущем Крыма
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины о том, что Крым снова "станет свободным и безопасным", а Киев "вернет все свои территории".
"Крым не хочет, чтобы ты был там, Зеленский. Как насчет мира? Сотни тысяч людей погибли только потому, что вы хотели быть в НАТО", — написал один из комментаторов.
"Нужны переговоры, диалог и компромисс. Запад использует вас", — отметил другой.
"Это только ваши мечты", — заявил третий.
"Военно-промышленный комплекс США эксплуатирует вашу страну. Просто установите мир как разумный лидер", — поделился мнением еще один пользователь.
"Надоело платить за ваш конфликт", — возмутился пятый.
"Вы не победите Россию. Вы не сможете. У вас есть время, пока Байден не уйдет и деньги из США не прекратятся. Лучше заключить мир", — сделал вывод читатель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года, по итогам референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых полуостров мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.