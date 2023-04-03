https://ria.ru/20230403/zapad-1862541914.html

Запад с начала года 15 раз отказал России на запросы о правовой помощи

Запад с начала года 15 раз отказал России на запросы о правовой помощи - РИА Новости, 03.04.2023

Запад с начала года 15 раз отказал России на запросы о правовой помощи

Россия в первом квартале 2023 года получила от стран Запада 15 отказов на запросы о правовой помощи по уголовным делам, ряд отказов политически мотивированы,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T03:17

2023-04-03T03:17

2023-04-03T03:17

генеральная прокуратура рф

пробизнесбанк

игорь краснов

россия

швейцария

лихтенштейн

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия в первом квартале 2023 года получила от стран Запада 15 отказов на запросы о правовой помощи по уголовным делам, ряд отказов политически мотивированы, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ. В Генпрокуратуре уточнили, в частности, что Федеральное ведомство юстиции Швейцарии уведомило российскую сторону о "наивысших сомнениях относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью", и отказалось исполнять запросы РФ. Генеральная прокуратура Латвии в свою очередь уведомила надзорное ведомство РФ, что в сложившейся международной обстановке не видит возможности приступить к проведению процессуальных действий на территории своей страны. Такой ответ российская сторона получила на просьбу о помощи в расследовании уголовного дела об уклонении от уплаты обязательных платежей. На просьбу РФ о помощи по уголовному делу о хищении имущества у "Пробизнесбанка" Лихтенштейн заявил, что их отказ "обусловлен выводами Княжеского земельного суда об уголовном преследовании фигурантов дела по политическим мотивам". Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной итоговой коллегии заявил, что его ведомство продолжит выполнять свои международные обязательства, несмотря на политизированный подход западных коллег и отказ в выдаче России преступников.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862189158.html

россия

швейцария

лихтенштейн

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генеральная прокуратура рф, пробизнесбанк, игорь краснов, россия, швейцария, лихтенштейн