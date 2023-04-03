https://ria.ru/20230403/yakhta-1862780257.html

Германия проверяла "Андромеду" по наводке западной разведки, пишут СМИ

Германия проверяла "Андромеду" по наводке западной разведки, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2023

Германия проверяла "Андромеду" по наводке западной разведки, пишут СМИ

Германия заинтересовалась яхтой "Андромеда" в связи с терактом на "Северных потоках" после "очень конкретных" сообщений западной разведки, пишет газета... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T23:36

2023-04-03T23:36

2023-04-03T23:36

в мире

россия

владимир путин

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Германия заинтересовалась яхтой "Андромеда" в связи с терактом на "Северных потоках" после "очень конкретных" сообщений западной разведки, пишет газета Washington Post. "На фоне того, что загадка "Северного потока" превратилась в международную игру "Улики", немецкие следователи прочесали "Андромеду" в поисках зацепок. Официальные лица впервые заинтересовались судном после того, как разведка страны получила "весьма конкретную наводку" от западной разведки о возможной причастности судна к диверсии", - приводит газета слова немецкого официального лица. При этом источник отказался назвать страну, которая передала разведданные. Немецкие власти установили, что наводка заслуживает доверия, и передали информацию правоохранительным органам. "Андромеда" оставила виртуальный след из улик, отправившись из немецкого порта в Балтийское море", - заявили следователи. По данным газеты, Mola Yachting арендовала судно 6 сентября в немецком портовом городе Варнемюнде у берегов Балтийского моря, расположенном недалеко от Ростока. После этого, по словам следователей, судно двинулось в северо-восточном направлении, остановившись в Хафендорф-Вике в самой северной части острова Рюген. "Следователи прибыли в середине января, и мы помогли им, чем могли", - приводит газета слова работника порта Рене Редманна. По его словам, не было бы ничего необычного в том, чтобы судно, отправляющееся из Ростока к датскому острову Борнхольм - недалеко от которого произошел подрыв трубопроводов, - останавливалось в Вике. Следователи считают, что "Андромеда" вышла из Хафендорф-Вика и пришвартовалась у берегов небольшого острова Кристиансо, недалеко от Борнхольма. При этом остановка в Хафендорф-Вике могла дать экипажу "Андромеды" последнюю возможность запастись припасами перед тем, как отправиться к месту взрыва, пишет газета. Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следование яхты "Андромеда", которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Кроме того, как выяснил Spiegel, адрес электронной почты, который использовался для аренды судна, может указывать на Украину. При этом немецкие СМИ подвергли сомнению, что такое небольшое судно, как "Андромеда", с командой из шести человек могло перевезти необходимое количество оборудования и взрывчатки и осуществить теракт под водой. Ранее федеральная прокуратура Германии сообщила РИА Новости, что с 18 по 20 января 2023 года обыскала неназванное судно в связи с подозрительной арендой. Также ведомство подтвердило, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств для подрыва "Северных потоков". По данным прокуратуры, никаких подозрений в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду, нет. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских активистов к взрыву на "Северных потоках", глава государства отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.

https://ria.ru/20230403/yakhta-1862764749.html

https://ria.ru/20230329/obekt-1861633326.html

https://ria.ru/20230328/vbros-1861151415.html

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в мире, россия, владимир путин, северный поток, авария на "северных потоках"