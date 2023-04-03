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При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал один человек - РИА Новости, 03.04.2023
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08:51 03.04.2023 (обновлено: 09:16 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/vzryv-1862556774.html
При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал один человек
При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал один человек - РИА Новости, 03.04.2023
При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал один человек
При взрыве автомобиля в Мелитополе Запорожской области один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь, сообщает администрация города. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:51
2023-04-03T09:16
мелитополь
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. При взрыве автомобиля в Мелитополе Запорожской области один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь, сообщает администрация города.Взрыв прозвучал утром в понедельник."По информации экстренных служб, при взрыве автомобиля один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации.На месте работают экстренные службы.
https://ria.ru/20230403/melitopol-1862555730.html
мелитополь
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мелитополь, запорожская область, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал один человек

При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. При взрыве автомобиля в Мелитополе Запорожской области один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь, сообщает администрация города.
Взрыв прозвучал утром в понедельник.
"По информации экстренных служб, при взрыве автомобиля один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации.
На месте работают экстренные службы.
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В Мелитополе взорвался автомобиль
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МелитопольЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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