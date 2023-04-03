https://ria.ru/20230403/vzryv-1862556774.html
При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал один человек
При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал один человек - РИА Новости, 03.04.2023
При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал один человек
При взрыве автомобиля в Мелитополе Запорожской области один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь, сообщает администрация города. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:51
2023-04-03T08:51
2023-04-03T09:16
мелитополь
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. При взрыве автомобиля в Мелитополе Запорожской области один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь, сообщает администрация города.Взрыв прозвучал утром в понедельник."По информации экстренных служб, при взрыве автомобиля один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации.На месте работают экстренные службы.
https://ria.ru/20230403/melitopol-1862555730.html
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал один человек
При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал человек