https://ria.ru/20230403/vzryv-1862556774.html

При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал один человек

При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал один человек - РИА Новости, 03.04.2023

При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал один человек

При взрыве автомобиля в Мелитополе Запорожской области один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь, сообщает администрация города. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T08:51

2023-04-03T08:51

2023-04-03T09:16

мелитополь

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. При взрыве автомобиля в Мелитополе Запорожской области один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь, сообщает администрация города.Взрыв прозвучал утром в понедельник."По информации экстренных служб, при взрыве автомобиля один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации.На месте работают экстренные службы.

https://ria.ru/20230403/melitopol-1862555730.html

мелитополь

запорожская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мелитополь, запорожская область, происшествия