https://ria.ru/20230403/vzryv-1862555302.html
Место у кафе в Петербурге после взрыва остается оцеплено
Место у кафе в Петербурге после взрыва остается оцеплено - РИА Новости, 03.04.2023
Место у кафе в Петербурге после взрыва остается оцеплено
Кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв и погиб военный корреспондент Владлен Татарский, остается оцеплено, при этом РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:31
2023-04-03T08:31
2023-04-03T08:31
взрыв в кафе в петербурге
владлен татарский
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862520557_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_42bb5184cff77126bad9e1484179ca1c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв и погиб военный корреспондент Владлен Татарский, остается оцеплено, при этом движение транспорта на участке набережной возле кафе не перекрыто, передает корреспондент РИА Новости. По наблюдениям корреспондента, в районе выхода на набережную 6-7 линии Васильевского острова натянуты сигнальные ленты, которые не дают прохожим пройти вдоль кафе. Сотрудник правоохранительных органов вежливо просит тех, кто пытается выйти на этот участок набережной, пойти в обход. Скопления любопытствующих на месте происшествия не наблюдается. Участок Университетской набережной, в районе которого произошло ЧП, открыт для движения транспорта. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, также пострадали 32 человека, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862520557_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_cbffe52f06d9de7c788dc96222bd2eec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский, санкт-петербург, происшествия
Взрыв в кафе в Петербурге, Владлен Татарский, Санкт-Петербург, Происшествия
Место у кафе в Петербурге после взрыва остается оцеплено
Место у кафе в Петербурге после взрыва остается оцеплено, движение не перекрыто
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв и погиб военный корреспондент Владлен Татарский, остается оцеплено, при этом движение транспорта на участке набережной возле кафе не перекрыто, передает корреспондент РИА Новости.
По наблюдениям корреспондента, в районе выхода на набережную 6-7 линии Васильевского острова натянуты сигнальные ленты, которые не дают прохожим пройти вдоль кафе. Сотрудник правоохранительных органов вежливо просит тех, кто пытается выйти на этот участок набережной, пойти в обход. Скопления любопытствующих на месте происшествия не наблюдается.
Участок Университетской набережной, в районе которого произошло ЧП, открыт для движения транспорта.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, также пострадали 32 человека, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.