https://ria.ru/20230403/vzryv-1862555302.html

Место у кафе в Петербурге после взрыва остается оцеплено

Место у кафе в Петербурге после взрыва остается оцеплено - РИА Новости, 03.04.2023

Место у кафе в Петербурге после взрыва остается оцеплено

Кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв и погиб военный корреспондент Владлен Татарский, остается оцеплено, при этом РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T08:31

2023-04-03T08:31

2023-04-03T08:31

взрыв в кафе в петербурге

владлен татарский

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв и погиб военный корреспондент Владлен Татарский, остается оцеплено, при этом движение транспорта на участке набережной возле кафе не перекрыто, передает корреспондент РИА Новости. По наблюдениям корреспондента, в районе выхода на набережную 6-7 линии Васильевского острова натянуты сигнальные ленты, которые не дают прохожим пройти вдоль кафе. Сотрудник правоохранительных органов вежливо просит тех, кто пытается выйти на этот участок набережной, пойти в обход. Скопления любопытствующих на месте происшествия не наблюдается. Участок Университетской набережной, в районе которого произошло ЧП, открыт для движения транспорта. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, также пострадали 32 человека, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский, санкт-петербург, происшествия