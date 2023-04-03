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Путин подписал закон об увеличении выплаты при смерти на производстве - РИА Новости, 03.04.2023
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11:51 03.04.2023
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Путин подписал закон об увеличении выплаты при смерти на производстве
Путин подписал закон об увеличении выплаты при смерти на производстве - РИА Новости, 03.04.2023
Путин подписал закон об увеличении выплаты при смерти на производстве
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении страховой выплаты при наступлении несчастного случая на производстве и профессиональном заболевании РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:51
2023-04-03T11:51
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении страховой выплаты при наступлении несчастного случая на производстве и профессиональном заболевании в два раза, до 2 миллионов рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Законопроектом предлагается установить единовременную страховую выплату в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая в размере 2 миллионов рублей в отношении страховых случаев (смерть застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания), произошедших со дня вступления в силу федерального закона", - говорилось в тексте пояснительной записки. Вместе с тем, в законе отмечается, что период пребывания в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач ВС РФ, будет также засчитываться в трудовой стаж.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон об увеличении выплаты при смерти на производстве

Президент Путин подписал закон об увеличении страховой выплаты при смерти на производстве

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении страховой выплаты при наступлении несчастного случая на производстве и профессиональном заболевании в два раза, до 2 миллионов рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Законопроектом предлагается установить единовременную страховую выплату в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая в размере 2 миллионов рублей в отношении страховых случаев (смерть застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания), произошедших со дня вступления в силу федерального закона", - говорилось в тексте пояснительной записки.
Вместе с тем, в законе отмечается, что период пребывания в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач ВС РФ, будет также засчитываться в трудовой стаж.
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