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Путин подписал закон об увеличении выплаты при смерти на производстве

Путин подписал закон об увеличении выплаты при смерти на производстве - РИА Новости, 03.04.2023

Путин подписал закон об увеличении выплаты при смерти на производстве

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении страховой выплаты при наступлении несчастного случая на производстве и профессиональном заболевании РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:51

2023-04-03T11:51

2023-04-03T11:51

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении страховой выплаты при наступлении несчастного случая на производстве и профессиональном заболевании в два раза, до 2 миллионов рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Законопроектом предлагается установить единовременную страховую выплату в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая в размере 2 миллионов рублей в отношении страховых случаев (смерть застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания), произошедших со дня вступления в силу федерального закона", - говорилось в тексте пояснительной записки. Вместе с тем, в законе отмечается, что период пребывания в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач ВС РФ, будет также засчитываться в трудовой стаж.

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия