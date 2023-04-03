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Пострадавшим при обстреле в Курской области выплатят по 500 тысяч рублей

Пострадавшим при обстреле в Курской области выплатят по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 03.04.2023

Пострадавшим при обстреле в Курской области выплатят по 500 тысяч рублей

Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил выплатить по 500 тысяч рублей семерым пострадавшим при обстреле в воскресенье. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:27

2023-04-03T11:27

2023-04-03T11:27

происшествия

курская область

суджанский район

украина

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил выплатить по 500 тысяч рублей семерым пострадавшим при обстреле в воскресенье. В воскресенье Старовойт сообщил, что семь жителей, в том числе трое детей и подросток, из села Николаево-Дарьино Суджанского района ранены в результате миномётного обстрела со стороны Украины. В момент удара они занимались уборкой на кладбище. По данным главы региона, одна из пострадавших получила тяжелое ранение. "Прошу оперативно организовать выплаты пострадавшим в размере, в соответствии с нашими регламентами, по 500 тысяч рублей каждому", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания. Он также поручил отработать дополнительные меры безопасности в храмах, церквях и монастырях при проведении массовых пасхальных мероприятий. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230401/obstrel-1862368694.html

курская область

суджанский район

украина

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Екатерина Зайцева

происшествия, курская область, суджанский район, украина, роман старовойт