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Пострадавшим при обстреле в Курской области выплатят по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 03.04.2023
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11:27 03.04.2023
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Пострадавшим при обстреле в Курской области выплатят по 500 тысяч рублей
Пострадавшим при обстреле в Курской области выплатят по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 03.04.2023
Пострадавшим при обстреле в Курской области выплатят по 500 тысяч рублей
Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил выплатить по 500 тысяч рублей семерым пострадавшим при обстреле в воскресенье. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:27
2023-04-03T11:27
происшествия
курская область
суджанский район
украина
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил выплатить по 500 тысяч рублей семерым пострадавшим при обстреле в воскресенье. В воскресенье Старовойт сообщил, что семь жителей, в том числе трое детей и подросток, из села Николаево-Дарьино Суджанского района ранены в результате миномётного обстрела со стороны Украины. В момент удара они занимались уборкой на кладбище. По данным главы региона, одна из пострадавших получила тяжелое ранение. "Прошу оперативно организовать выплаты пострадавшим в размере, в соответствии с нашими регламентами, по 500 тысяч рублей каждому", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания. Он также поручил отработать дополнительные меры безопасности в храмах, церквях и монастырях при проведении массовых пасхальных мероприятий. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины.
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курская область
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происшествия, курская область, суджанский район, украина, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Суджанский район, Украина, Роман Старовойт
Пострадавшим при обстреле в Курской области выплатят по 500 тысяч рублей

Власти выплатят семерым пострадавшим при обстреле в Курской области по 500 тысяч рублей

© Фото : Роман Старовойт/TelegramОбстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области
Обстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Обстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил выплатить по 500 тысяч рублей семерым пострадавшим при обстреле в воскресенье.
В воскресенье Старовойт сообщил, что семь жителей, в том числе трое детей и подросток, из села Николаево-Дарьино Суджанского района ранены в результате миномётного обстрела со стороны Украины. В момент удара они занимались уборкой на кладбище. По данным главы региона, одна из пострадавших получила тяжелое ранение.
"Прошу оперативно организовать выплаты пострадавшим в размере, в соответствии с нашими регламентами, по 500 тысяч рублей каждому", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания.
Он также поручил отработать дополнительные меры безопасности в храмах, церквях и монастырях при проведении массовых пасхальных мероприятий.
Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины.
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ПроисшествияКурская областьСуджанский районУкраинаРоман Старовойт
 
 
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