https://ria.ru/20230403/vyezd-1862641298.html

Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц

Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц - РИА Новости, 03.04.2023

Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил в интервью Financial Times ужесточение правил выезда из России для работников некоторых сфер. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:50

2023-04-03T13:50

2023-04-03T14:49

дмитрий песков

россия

политика

безопасность

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил в интервью Financial Times ужесточение правил выезда из России для работников некоторых сфер.Газета ранее утверждала, что российские службы безопасности конфискуют паспорта у высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить их поездки за границу. По его словам, решения зависят от конкретной сферы деятельности как компании, так и отдельного человека.Представитель Кремля добавил, что подобные решения могут "быть более или менее чувствительными".

https://ria.ru/20230204/zagranpasport-1849628430.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, россия, политика, безопасность