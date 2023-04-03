https://ria.ru/20230403/vyezd-1862641298.html
Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц
Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц - РИА Новости, 03.04.2023
Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил в интервью Financial Times ужесточение правил выезда из России для работников некоторых сфер. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:50
2023-04-03T13:50
2023-04-03T14:49
дмитрий песков
россия
политика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_15a9752b4b875f1a10d7eb378813b406.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил в интервью Financial Times ужесточение правил выезда из России для работников некоторых сфер.Газета ранее утверждала, что российские службы безопасности конфискуют паспорта у высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить их поездки за границу. По его словам, решения зависят от конкретной сферы деятельности как компании, так и отдельного человека.Представитель Кремля добавил, что подобные решения могут "быть более или менее чувствительными".
https://ria.ru/20230204/zagranpasport-1849628430.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_082f23f81dfea398cb59fe25eb7d1f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, политика, безопасность
Дмитрий Песков, Россия, Политика, Безопасность
Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц
Песков подтвердил, что для работников некоторых сфер ужесточились правила выезда из России
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил в интервью Financial Times
ужесточение правил выезда из России для работников некоторых сфер.
Газета ранее утверждала, что российские службы безопасности конфискуют паспорта у высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить их поездки за границу.
«
"Для этого существуют более строгие правила. Где-то они документально закреплены, а где-то зависят от конкретного решения <...> о конкретных сотрудниках. С момента начала спецоперации этому вопросу стало уделяться больше внимания", — отметил Песков.
По его словам, решения зависят от конкретной сферы деятельности как компании, так и отдельного человека.
Представитель Кремля добавил, что подобные решения могут "быть более или менее чувствительными".
"Будьте проще": как оформить загранпаспорт и какой выбрать