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Пьяный солдат ВСУ оказался в центре скандала из-за конфликта в спа-отеле
Пьяный солдат ВСУ оказался в центре скандала из-за конфликта в спа-отеле - РИА Новости, 03.04.2023
Пьяный солдат ВСУ оказался в центре скандала из-за конфликта в спа-отеле
Нетрезвый солдат ВСУ оказался в центре скандала из-за конфликта с клиентом одного из спа-отелей в Буковеле, передает украинский портал "Страна". РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:13
2023-04-03T19:13
2023-04-03T20:40
в мире
артемовск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Нетрезвый солдат ВСУ оказался в центре скандала из-за конфликта с клиентом одного из спа-отелей в Буковеле, передает украинский портал "Страна".По информации издания, у военнослужащего, проходящего на курорте реабилитацию, завязалась с другими отдыхающими ссора из-за русского языка.Военный опубликовал видео, на котором гость отеля оскорбляет его и советует возвращаться обратно в Артемовск. По словам супруги отдыхающего, инициатором стычки был солдат: он приставал к постояльцам и требовал от них не говорить по-русски. Девушка утверждает, что он был пьян."Ему не нравится, что люди говорят не на украинском языке. Вот и он начал говорить, что нам надо ехать в Россию", — рассказала она в социальных сетях.По ее словам, военнослужащий подходил к их семье и пытался устроить провокацию, а в нужный момент стал записывать происходящее на камеру. Девушка добавила, что они оказались не первыми жертвами конфликта с этим бойцом.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, артемовск, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Вооруженные силы Украины
Пьяный солдат ВСУ оказался в центре скандала из-за конфликта в спа-отеле
Пьяный солдат ВСУ устроил скандал на курорте в Буковеле из-за разговора гостей на русском
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Нетрезвый солдат ВСУ оказался в центре скандала из-за конфликта с клиентом одного из спа-отелей в Буковеле, передает украинский портал "Страна
".
По информации издания, у военнослужащего, проходящего на курорте реабилитацию, завязалась с другими отдыхающими ссора из-за русского языка.
Военный опубликовал видео, на котором гость отеля оскорбляет его и советует возвращаться обратно в Артемовск
. По словам супруги отдыхающего, инициатором стычки был солдат: он приставал к постояльцам и требовал от них не говорить по-русски. Девушка утверждает, что он был пьян.
"Ему не нравится, что люди говорят не на украинском языке. Вот и он начал говорить, что нам надо ехать в Россию", — рассказала она в социальных сетях.
По ее словам, военнослужащий подходил к их семье и пытался устроить провокацию, а в нужный момент стал записывать происходящее на камеру. Девушка добавила, что они оказались не первыми жертвами конфликта с этим бойцом.
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