https://ria.ru/20230403/vsu-1862750263.html

Пьяный солдат ВСУ оказался в центре скандала из-за конфликта в спа-отеле

Пьяный солдат ВСУ оказался в центре скандала из-за конфликта в спа-отеле - РИА Новости, 03.04.2023

Пьяный солдат ВСУ оказался в центре скандала из-за конфликта в спа-отеле

Нетрезвый солдат ВСУ оказался в центре скандала из-за конфликта с клиентом одного из спа-отелей в Буковеле, передает украинский портал "Страна". РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:13

2023-04-03T19:13

2023-04-03T20:40

в мире

артемовск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Нетрезвый солдат ВСУ оказался в центре скандала из-за конфликта с клиентом одного из спа-отелей в Буковеле, передает украинский портал "Страна".По информации издания, у военнослужащего, проходящего на курорте реабилитацию, завязалась с другими отдыхающими ссора из-за русского языка.Военный опубликовал видео, на котором гость отеля оскорбляет его и советует возвращаться обратно в Артемовск. По словам супруги отдыхающего, инициатором стычки был солдат: он приставал к постояльцам и требовал от них не говорить по-русски. Девушка утверждает, что он был пьян."Ему не нравится, что люди говорят не на украинском языке. Вот и он начал говорить, что нам надо ехать в Россию", — рассказала она в социальных сетях.По ее словам, военнослужащий подходил к их семье и пытался устроить провокацию, а в нужный момент стал записывать происходящее на камеру. Девушка добавила, что они оказались не первыми жертвами конфликта с этим бойцом.

https://ria.ru/20230327/ukraina-1860996641.html

артемовск

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в мире, артемовск, вооруженные силы украины