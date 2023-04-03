https://ria.ru/20230403/vsu-1862713979.html

Испания вручила дипломы почти 200 украинским военным, прошедшим обучение

Испания вручила дипломы почти 200 украинским военным, прошедшим обучение - РИА Новости, 03.04.2023

Испания вручила дипломы почти 200 украинским военным, прошедшим обучение

Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила церемонию вручения дипломов почти 200 украинским военным, которые завершили обучение в пехотной академии... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:24

2023-04-03T17:24

2023-04-03T17:36

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МАДРИД, 3 апр – РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила церемонию вручения дипломов почти 200 украинским военным, которые завершили обучение в пехотной академии Толедо, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе министерства обороны королевства. "Министр обороны Маргарита Роблес в сопровождении начальника штаба обороны генерал-адмирала Теодоро Лопеса Кальдерона председательствовала на церемонии вручения дипломов почти 200 украинским военнослужащим, которые прошли III курс базовой подготовки продолжительностью пять недель в пехотной академии Толедо в рамках Миссии Европейского Союза по военной помощи в поддержку Украины (EUMAN UA)", - говорится в сообщении. Согласно министерству, по состоянию на 31 марта общее количество военных, прошедших подготовку, составляет 639 человек, после завершения различных циклов 5 апреля число увеличится до 826 человек, а 14 апреля - до 856 человек. Ранее Испания объявила, что располагает возможностями для обучения 2000 украинских военнослужащих в год. Программа курса, согласованная с Вооруженными силами Украины, была сосредоточена на пяти направлениях подготовки: базовая подготовка бойцов, стрелковая подготовка, боевая подготовка в населенных пунктах, первая помощь, а также навыки борьбы с СВУ и минами, пишет министерство.

https://ria.ru/20230330/vsu-1861733362.html

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Кирилл Волков

в мире, испания, украина, толедо, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр