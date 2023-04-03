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Испания вручила дипломы почти 200 украинским военным, прошедшим обучение - РИА Новости, 03.04.2023
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17:24 03.04.2023 (обновлено: 17:36 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/vsu-1862713979.html
Испания вручила дипломы почти 200 украинским военным, прошедшим обучение
Испания вручила дипломы почти 200 украинским военным, прошедшим обучение - РИА Новости, 03.04.2023
Испания вручила дипломы почти 200 украинским военным, прошедшим обучение
Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила церемонию вручения дипломов почти 200 украинским военным, которые завершили обучение в пехотной академии... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:24
2023-04-03T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
испания
украина
толедо
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МАДРИД, 3 апр – РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила церемонию вручения дипломов почти 200 украинским военным, которые завершили обучение в пехотной академии Толедо, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе министерства обороны королевства. "Министр обороны Маргарита Роблес в сопровождении начальника штаба обороны генерал-адмирала Теодоро Лопеса Кальдерона председательствовала на церемонии вручения дипломов почти 200 украинским военнослужащим, которые прошли III курс базовой подготовки продолжительностью пять недель в пехотной академии Толедо в рамках Миссии Европейского Союза по военной помощи в поддержку Украины (EUMAN UA)", - говорится в сообщении. Согласно министерству, по состоянию на 31 марта общее количество военных, прошедших подготовку, составляет 639 человек, после завершения различных циклов 5 апреля число увеличится до 826 человек, а 14 апреля - до 856 человек. Ранее Испания объявила, что располагает возможностями для обучения 2000 украинских военнослужащих в год. Программа курса, согласованная с Вооруженными силами Украины, была сосредоточена на пяти направлениях подготовки: базовая подготовка бойцов, стрелковая подготовка, боевая подготовка в населенных пунктах, первая помощь, а также навыки борьбы с СВУ и минами, пишет министерство.
https://ria.ru/20230330/vsu-1861733362.html
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в мире, испания, украина, толедо, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Испания, Украина, Толедо, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Испания вручила дипломы почти 200 украинским военным, прошедшим обучение

Испания завершила обучение почти 200 украинских военных на базе академии в Толедо

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2. Архивное фото
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МАДРИД, 3 апр – РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила церемонию вручения дипломов почти 200 украинским военным, которые завершили обучение в пехотной академии Толедо, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе министерства обороны королевства.
"Министр обороны Маргарита Роблес в сопровождении начальника штаба обороны генерал-адмирала Теодоро Лопеса Кальдерона председательствовала на церемонии вручения дипломов почти 200 украинским военнослужащим, которые прошли III курс базовой подготовки продолжительностью пять недель в пехотной академии Толедо в рамках Миссии Европейского Союза по военной помощи в поддержку Украины (EUMAN UA)", - говорится в сообщении.
Согласно министерству, по состоянию на 31 марта общее количество военных, прошедших подготовку, составляет 639 человек, после завершения различных циклов 5 апреля число увеличится до 826 человек, а 14 апреля - до 856 человек.
Ранее Испания объявила, что располагает возможностями для обучения 2000 украинских военнослужащих в год. Программа курса, согласованная с Вооруженными силами Украины, была сосредоточена на пяти направлениях подготовки: базовая подготовка бойцов, стрелковая подготовка, боевая подготовка в населенных пунктах, первая помощь, а также навыки борьбы с СВУ и минами, пишет министерство.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИспанияУкраинаТоледоВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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