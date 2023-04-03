https://ria.ru/20230403/vsu-1862696382.html

Россия передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ

Россия передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 03.04.2023

Россия передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ

Россия передала украинской стороне раненых военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:35

2023-04-03T16:35

2023-04-03T17:35

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специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия передала украинской стороне раненых военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале."Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении", — говорится в публикации.Омбудсмен напомнила, что в конце марта украинская сторона передала России пять тяжелораненых бойцов. Сейчас они лечатся в госпиталях.Москалькова пожелала военнослужащим скорейшего выздоровления.В начале марта омбудсмен сообщала, что между министерствами обороны России и Украины продолжаются переговоры по возвращению пленных и раненых. Она подчеркивала, что тяжелораненые — самая важная тема. Москалькова выразила надежду, что обмены продолжатся.

https://ria.ru/20230307/plennye-1856454352.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр