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Россия передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 03.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 03.04.2023 (обновлено: 17:35 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/vsu-1862696382.html
Россия передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ
Россия передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 03.04.2023
Россия передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ
Россия передала украинской стороне раненых военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:35
2023-04-03T17:35
в мире
украина
специальная военная операция на украине
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия передала украинской стороне раненых военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале."Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении", — говорится в публикации.Омбудсмен напомнила, что в конце марта украинская сторона передала России пять тяжелораненых бойцов. Сейчас они лечатся в госпиталях.Москалькова пожелала военнослужащим скорейшего выздоровления.В начале марта омбудсмен сообщала, что между министерствами обороны России и Украины продолжаются переговоры по возвращению пленных и раненых. Она подчеркивала, что тяжелораненые — самая важная тема. Москалькова выразила надежду, что обмены продолжатся.
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в мире, украина, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ

Омбудсмен Москалькова сообщила о репатриации пятерых раненых украинских военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия передала украинской стороне раненых военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале.
"Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении", — говорится в публикации.
Омбудсмен напомнила, что в конце марта украинская сторона передала России пять тяжелораненых бойцов. Сейчас они лечатся в госпиталях.
Москалькова пожелала военнослужащим скорейшего выздоровления.
В начале марта омбудсмен сообщала, что между министерствами обороны России и Украины продолжаются переговоры по возвращению пленных и раненых. Она подчеркивала, что тяжелораненые — самая важная тема. Москалькова выразила надежду, что обмены продолжатся.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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