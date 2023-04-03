https://ria.ru/20230403/vsu-1862696382.html
Россия передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ
Россия передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 03.04.2023
Россия передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ
Россия передала украинской стороне раненых военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:35
2023-04-03T16:35
2023-04-03T17:35
в мире
украина
специальная военная операция на украине
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия передала украинской стороне раненых военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале."Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении", — говорится в публикации.Омбудсмен напомнила, что в конце марта украинская сторона передала России пять тяжелораненых бойцов. Сейчас они лечатся в госпиталях.Москалькова пожелала военнослужащим скорейшего выздоровления.В начале марта омбудсмен сообщала, что между министерствами обороны России и Украины продолжаются переговоры по возвращению пленных и раненых. Она подчеркивала, что тяжелораненые — самая важная тема. Москалькова выразила надежду, что обмены продолжатся.
https://ria.ru/20230307/plennye-1856454352.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ
Омбудсмен Москалькова сообщила о репатриации пятерых раненых украинских военных