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Спикер палаты представителей США встретится с главой Тайваня, пишут СМИ
Спикер палаты представителей США встретится с главой Тайваня, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2023
Спикер палаты представителей США встретится с главой Тайваня, пишут СМИ
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в среду встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнем, несмотря на предупреждения Пекина о... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:14
2023-04-03T16:14
2023-04-03T16:16
в мире
тайвань
пекин
кевин маккарти
цай инвэнь
рональд рейган
китай
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в среду встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнем, несмотря на предупреждения Пекина о нежелательности такого контакта, сообщает журналист CNN. "Маккарти объявил, что в среду встретится в Калифорнии с главой Тайваня Инвэнь", - написал в Twitter корреспондент CNN.По данным других американских СМИ, встреча пройдет в президентской библиотеке Рональда Рейгана, которая находится в южно-калифорнийском городе Симми-Валли, недалеко от Лос-Анджелеса.Ранее о готовности принять меры в случае встречи Маккарти и главы Тайваня заявили в Пекине. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь подчеркнул, что такой контакт серьезно навредит суверенитету Китая, что повлечет отпор.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230330/tayvan-1861913373.html
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в мире, тайвань, пекин, кевин маккарти, цай инвэнь, рональд рейган, китай
В мире, Тайвань, Пекин, Кевин Маккарти, Цай Инвэнь, Рональд Рейган, Китай
Спикер палаты представителей США встретится с главой Тайваня, пишут СМИ
CNN: cпикер палаты представителей США Маккарти встретится с главой Тайваня Цай Инвэнем
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости.
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в среду встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнем, несмотря на предупреждения Пекина о нежелательности такого контакта, сообщает журналист CNN
.
"Маккарти объявил, что в среду встретится в Калифорнии с главой Тайваня Инвэнь", - написал в Twitter корреспондент CNN.
МИД назвал контакты Тайваня и США провокацией
По данным других американских СМИ, встреча пройдет в президентской библиотеке Рональда Рейгана, которая находится в южно-калифорнийском городе Симми-Валли, недалеко от Лос-Анджелеса.
Ранее о готовности принять меры в случае встречи Маккарти и главы Тайваня заявили в Пекине. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь подчеркнул, что такой контакт серьезно навредит суверенитету Китая, что повлечет отпор.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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