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В Москве готовятся к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции

В Москве готовятся к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции - РИА Новости, 03.04.2023

В Москве готовятся к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции

В российской столице проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:19

2023-04-03T15:19

2023-04-03T15:22

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В российской столице проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве РФ."В Москве проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции", - сказали в министерстве. Каких-либо деталей к сказанному там не добавили.Ранее источник сообщал РИА Новости, что встреча замглавы МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана состоится 3 апреля.

https://ria.ru/20230402/blinken-1862489160.html

россия

москва

иран

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, иран, в мире