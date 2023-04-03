Рейтинг@Mail.ru
В Москве готовятся к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 03.04.2023 (обновлено: 15:22 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/vstrecha-1862669538.html
В Москве готовятся к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции
В Москве готовятся к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции - РИА Новости, 03.04.2023
В Москве готовятся к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции
В российской столице проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:19
2023-04-03T15:22
россия
москва
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3008c75e42b0573c0b773694c8c3c7c.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В российской столице проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве РФ."В Москве проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции", - сказали в министерстве. Каких-либо деталей к сказанному там не добавили.Ранее источник сообщал РИА Новости, что встреча замглавы МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана состоится 3 апреля.
https://ria.ru/20230402/blinken-1862489160.html
россия
москва
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27294beeaa67a786e6be681eed6d98ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, иран, в мире
Россия, Москва, Иран, В мире
В Москве готовятся к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции

В Москве ведут консультации по подготовке к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В российской столице проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве РФ.
"В Москве проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции", - сказали в министерстве. Каких-либо деталей к сказанному там не добавили.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что встреча замглавы МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана состоится 3 апреля.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
МИД сообщил о звонке Блинкена Лаврову
2 апреля, 17:19
 
РоссияМоскваИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала