https://ria.ru/20230403/vstrecha-1862669538.html
В Москве готовятся к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции
В Москве готовятся к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции - РИА Новости, 03.04.2023
В Москве готовятся к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции
В российской столице проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:19
2023-04-03T15:19
2023-04-03T15:22
россия
москва
иран
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В российской столице проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве РФ."В Москве проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции", - сказали в министерстве. Каких-либо деталей к сказанному там не добавили.Ранее источник сообщал РИА Новости, что встреча замглавы МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана состоится 3 апреля.
https://ria.ru/20230402/blinken-1862489160.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, москва, иран, в мире
Россия, Москва, Иран, В мире
В Москве готовятся к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции
В Москве ведут консультации по подготовке к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В российской столице проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве РФ.
"В Москве проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции", - сказали в министерстве. Каких-либо деталей к сказанному там не добавили.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что встреча замглавы МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана состоится 3 апреля.
МИД сообщил о звонке Блинкена Лаврову