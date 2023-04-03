https://ria.ru/20230403/voyna-1862753061.html
В США согласились с позицией России о недопустимости ядерной войны
В США согласились с позицией России о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 03.04.2023
В США согласились с позицией России о недопустимости ядерной войны
США согласны с позицией РФ о недопустимости ведения ядерной войны и невозможности победы в ней, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:31
2023-04-03T19:31
2023-04-03T19:31
ядерная война
в мире
россия
сша
джон кирби
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США согласны с позицией РФ о недопустимости ведения ядерной войны и невозможности победы в ней, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Министр иностранных дел (РФ Сергей) Лавров не так давно сказал, что ядерная война не должна вестись и ядерная война не может быть выиграна. Мы, честно говоря, согласны с ним", - сообщил он журналистам в понедельник.
https://ria.ru/20230403/ssha-1862675636.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ядерная война, в мире, россия, сша, джон кирби, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерная война, В мире, Россия, США, Джон Кирби, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В США согласились с позицией России о недопустимости ядерной войны
Кирби: США согласны с Россией о недопустимости ядерной войны и невозможности победы в ней