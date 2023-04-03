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В США согласились с позицией России о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 03.04.2023
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19:31 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/voyna-1862753061.html
В США согласились с позицией России о недопустимости ядерной войны
В США согласились с позицией России о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 03.04.2023
В США согласились с позицией России о недопустимости ядерной войны
США согласны с позицией РФ о недопустимости ведения ядерной войны и невозможности победы в ней, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:31
2023-04-03T19:31
ядерная война
в мире
россия
сша
джон кирби
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США согласны с позицией РФ о недопустимости ведения ядерной войны и невозможности победы в ней, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Министр иностранных дел (РФ Сергей) Лавров не так давно сказал, что ядерная война не должна вестись и ядерная война не может быть выиграна. Мы, честно говоря, согласны с ним", - сообщил он журналистам в понедельник.
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Владимир Лаврентьев
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ядерная война, в мире, россия, сша, джон кирби, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерная война, В мире, Россия, США, Джон Кирби, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В США согласились с позицией России о недопустимости ядерной войны

Кирби: США согласны с Россией о недопустимости ядерной войны и невозможности победы в ней

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США согласны с позицией РФ о недопустимости ведения ядерной войны и невозможности победы в ней, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Министр иностранных дел (РФ Сергей) Лавров не так давно сказал, что ядерная война не должна вестись и ядерная война не может быть выиграна. Мы, честно говоря, согласны с ним", - сообщил он журналистам в понедельник.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В США призвали не совершать ошибку и прислушаться к предупреждениям России
Вчера, 15:37
 
ядерная войнаВ миреРоссияСШАДжон КирбиСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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