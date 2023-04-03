https://ria.ru/20230403/voyna-1862753061.html

В США согласились с позицией России о недопустимости ядерной войны

В США согласились с позицией России о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 03.04.2023

В США согласились с позицией России о недопустимости ядерной войны

США согласны с позицией РФ о недопустимости ведения ядерной войны и невозможности победы в ней, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:31

2023-04-03T19:31

2023-04-03T19:31

ядерная война

в мире

россия

сша

джон кирби

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg

ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США согласны с позицией РФ о недопустимости ведения ядерной войны и невозможности победы в ней, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Министр иностранных дел (РФ Сергей) Лавров не так давно сказал, что ядерная война не должна вестись и ядерная война не может быть выиграна. Мы, честно говоря, согласны с ним", - сообщил он журналистам в понедельник.

https://ria.ru/20230403/ssha-1862675636.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ядерная война, в мире, россия, сша, джон кирби, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)