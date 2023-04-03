Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/voenkomat-1862777720.html
В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат
В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат - РИА Новости, 03.04.2023
В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат
Здание военкомата в Севском районе Брянской области повреждено при атаке украинского беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T22:54
2023-04-03T22:54
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
севский район
брянский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
БРЯНСК, 3 апр - РИА Новости. Здание военкомата в Севском районе Брянской области повреждено при атаке украинского беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении. Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов неоднократно осуществляли атаки на территорию Брянской области: на Климовский, Суражский, Брянский районы. В начале февраля системы ПВО ВС РФ отразили атаку сразу девяти летательных аппаратов над территорией Стародубского района, серьезных последствий удалось избежать.
https://ria.ru/20230330/bespilotniki-1861722040.html
брянская область
севский район
брянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, севский район, брянский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Севский район, Брянский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат

Глава Брянской области Богомаз сообщил о повреждении военкомата из-за атаки беспилотника

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 3 апр - РИА Новости. Здание военкомата в Севском районе Брянской области повреждено при атаке украинского беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
"ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов неоднократно осуществляли атаки на территорию Брянской области: на Климовский, Суражский, Брянский районы. В начале февраля системы ПВО ВС РФ отразили атаку сразу девяти летательных аппаратов над территорией Стародубского района, серьезных последствий удалось избежать.
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Ведомственной охране в России разрешили сбивать беспилотники
30 марта, 00:28
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьСевский районБрянский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала