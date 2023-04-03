https://ria.ru/20230403/voenkomat-1862777720.html

В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат

В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат - РИА Новости, 03.04.2023

В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат

Здание военкомата в Севском районе Брянской области повреждено при атаке украинского беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T22:54

2023-04-03T22:54

2023-04-03T22:54

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

севский район

брянский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg

БРЯНСК, 3 апр - РИА Новости. Здание военкомата в Севском районе Брянской области повреждено при атаке украинского беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении. Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов неоднократно осуществляли атаки на территорию Брянской области: на Климовский, Суражский, Брянский районы. В начале февраля системы ПВО ВС РФ отразили атаку сразу девяти летательных аппаратов над территорией Стародубского района, серьезных последствий удалось избежать.

https://ria.ru/20230330/bespilotniki-1861722040.html

брянская область

севский район

брянский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, севский район, брянский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф