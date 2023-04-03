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В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат
В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат - РИА Новости, 03.04.2023
В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат
Здание военкомата в Севском районе Брянской области повреждено при атаке украинского беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T22:54
2023-04-03T22:54
2023-04-03T22:54
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
севский район
брянский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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БРЯНСК, 3 апр - РИА Новости. Здание военкомата в Севском районе Брянской области повреждено при атаке украинского беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении. Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов неоднократно осуществляли атаки на территорию Брянской области: на Климовский, Суражский, Брянский районы. В начале февраля системы ПВО ВС РФ отразили атаку сразу девяти летательных аппаратов над территорией Стародубского района, серьезных последствий удалось избежать.
https://ria.ru/20230330/bespilotniki-1861722040.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Севский район, Брянский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат
Глава Брянской области Богомаз сообщил о повреждении военкомата из-за атаки беспилотника