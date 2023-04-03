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Пользователи ВКонтакте ответили, переименовали бы они Волгоград - РИА Новости, 03.04.2023
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12:10 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/vkontakte-1862606964.html
Пользователи ВКонтакте ответили, переименовали бы они Волгоград
Пользователи ВКонтакте ответили, переименовали бы они Волгоград - РИА Новости, 03.04.2023
Пользователи ВКонтакте ответили, переименовали бы они Волгоград
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:10
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, переименовали бы они Волгоград в Сталинград.Варианты ответа были: да; нет; мне все равно; я не волгоградец, не мне решать.В итоге большинство подписчиков ответило, что они бы не стали переименовывать Волгоград. Так ответил 51% пользователей. Изменить название предлагают 28% подписчиков, при этом 17% считают, что такое решение должны принимать сами волгоградцы. Лишь 3% пользователей ответили, что им все равно.В комментариях пользователи отметили, что для переименования города нужно провести референдум среди жителей Волгограда.Ранее представители Волгоградской областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения Волгограду его героического имени - Сталинград. В ответ губернатор заявил, что вопрос о переименовании города можно решить только путем проведения референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей региона на эту тему.
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волгоград, сталинград, вконтакте
Волгоград, Сталинград, ВКонтакте
Пользователи ВКонтакте ответили, переименовали бы они Волгоград

Пользователи ВКонтакте рассказали, переименовали бы они Волгоград в Сталинград

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, переименовали бы они Волгоград в Сталинград.
Варианты ответа были: да; нет; мне все равно; я не волгоградец, не мне решать.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они бы не стали переименовывать Волгоград. Так ответил 51% пользователей. Изменить название предлагают 28% подписчиков, при этом 17% считают, что такое решение должны принимать сами волгоградцы. Лишь 3% пользователей ответили, что им все равно.
В комментариях пользователи отметили, что для переименования города нужно провести референдум среди жителей Волгограда.

Ранее представители Волгоградской областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения Волгограду его героического имени - Сталинград. В ответ губернатор заявил, что вопрос о переименовании города можно решить только путем проведения референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей региона на эту тему.
 
ВолгоградСталинградВКонтакте
 
 
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