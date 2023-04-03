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Пользователи ВКонтакте ответили, переименовали бы они Волгоград

Пользователи ВКонтакте ответили, переименовали бы они Волгоград - РИА Новости, 03.04.2023

Пользователи ВКонтакте ответили, переименовали бы они Волгоград

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:10

2023-04-03T12:10

2023-04-03T12:10

волгоград

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, переименовали бы они Волгоград в Сталинград.Варианты ответа были: да; нет; мне все равно; я не волгоградец, не мне решать.В итоге большинство подписчиков ответило, что они бы не стали переименовывать Волгоград. Так ответил 51% пользователей. Изменить название предлагают 28% подписчиков, при этом 17% считают, что такое решение должны принимать сами волгоградцы. Лишь 3% пользователей ответили, что им все равно.В комментариях пользователи отметили, что для переименования города нужно провести референдум среди жителей Волгограда.Ранее представители Волгоградской областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения Волгограду его героического имени - Сталинград. В ответ губернатор заявил, что вопрос о переименовании города можно решить только путем проведения референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей региона на эту тему.

волгоград

сталинград

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волгоград, сталинград, вконтакте