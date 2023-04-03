https://ria.ru/20230403/vkontakte-1862606964.html
Пользователи ВКонтакте ответили, переименовали бы они Волгоград
Пользователи ВКонтакте ответили, переименовали бы они Волгоград - РИА Новости, 03.04.2023
Пользователи ВКонтакте ответили, переименовали бы они Волгоград
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:10
2023-04-03T12:10
2023-04-03T12:10
волгоград
сталинград
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844966_331:527:2741:1883_1920x0_80_0_0_2844ff5637bdb539155729c764083aa7.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, переименовали бы они Волгоград в Сталинград.Варианты ответа были: да; нет; мне все равно; я не волгоградец, не мне решать.В итоге большинство подписчиков ответило, что они бы не стали переименовывать Волгоград. Так ответил 51% пользователей. Изменить название предлагают 28% подписчиков, при этом 17% считают, что такое решение должны принимать сами волгоградцы. Лишь 3% пользователей ответили, что им все равно.В комментариях пользователи отметили, что для переименования города нужно провести референдум среди жителей Волгограда.Ранее представители Волгоградской областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения Волгограду его героического имени - Сталинград. В ответ губернатор заявил, что вопрос о переименовании города можно решить только путем проведения референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей региона на эту тему.
волгоград
сталинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844966_587:509:2487:1934_1920x0_80_0_0_3fa4ee5e25fc9c1d776253de51658143.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, сталинград, вконтакте
Волгоград, Сталинград, ВКонтакте
Пользователи ВКонтакте ответили, переименовали бы они Волгоград
Пользователи ВКонтакте рассказали, переименовали бы они Волгоград в Сталинград
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, переименовали бы они Волгоград в Сталинград.
Варианты ответа были: да; нет; мне все равно; я не волгоградец, не мне решать.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они бы не стали переименовывать Волгоград. Так ответил 51% пользователей. Изменить название предлагают 28% подписчиков, при этом 17% считают, что такое решение должны принимать сами волгоградцы. Лишь 3% пользователей ответили, что им все равно.
В комментариях пользователи отметили, что для переименования города нужно провести референдум среди жителей Волгограда.
Ранее представители Волгоградской областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения Волгограду его героического имени - Сталинград. В ответ губернатор заявил, что вопрос о переименовании города можно решить только путем проведения референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей региона на эту тему.