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Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля - РИА Новости, 03.04.2023
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09:21 03.04.2023 (обновлено: 10:08 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/vizit-1862562676.html
Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля
Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля - РИА Новости, 03.04.2023
Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля
Владимир Зеленский планирует прибыть в Польшу с официальным визитом 5 апреля, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T09:21
2023-04-03T10:08
в мире
польша
украина
марчин пшидач
владимир зеленский
анджей дуда
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ВАРШАВА, 3 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский планирует прибыть в Польшу с официальным визитом 5 апреля, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. "В среду 5 апреля через 3 дня мы ожидаем официального визита президента Украины в Польшу", - сказал Пшидач. Он уточнил, что в первую очередь Зеленский встретится с президентом Польши. "Визит пройдет по приглашению президента Польши Анджея Дуды и естественно, что первым собеседником будет Анджей Дуда", - сказал Пшидач.Он пояснил, что о визите Зеленского объявляется заранее, так как тот планирует встретиться с жителями Польши и украинцами, проживающими в Польше."Конечно, политические соображения и соображения безопасности нужно учитывать, и мы стараемся, чтобы этот визит был проведен как можно лучше, но мы договорились с украинской стороной, что огласим эту информацию, так как президент Зеленский хочет кроме встречи с президентом Анджеем Дудой также встретиться с поляками, украинцами, проживающими в Польше", - рассказал Пшидач."Такую встречу мы планируем в среду на вечер на территории Королевского замка в Варшаве. Мы говорим о замковой площади. Каждый сможет прийти на Замковую площадь в среду после обеда", - уточнил он."Президент Зеленский хочет сказать несколько слов полякам в контексте того, что случилось за последний год – как поляки помогают Украине, как поляки помогают беженцам на границе, а позже принимая их в свои дома", - добавил Пшидач.Глава канцелярии отметил, что ранее Зеленский не посещал Польшу с официальными визитами, а лишь следовал через территорию страны транзитом."Ранее эти визиты были чисто рабочими, когда Зеленский ехал в Вашингтон или Лондон без всякого церемониала", - сказал он.
https://ria.ru/20230403/zelenskiy-1862539620.html
https://ria.ru/20230402/ukraina-1862524336.html
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в мире, польша, украина, марчин пшидач, владимир зеленский, анджей дуда
В мире, Польша, Украина, Марчин Пшидач, Владимир Зеленский, Анджей Дуда
Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля

МИД Польши: Зеленский планирует прибыть в Варшаву с официальным визитом 5 апреля

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 3 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский планирует прибыть в Польшу с официальным визитом 5 апреля, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
"В среду 5 апреля через 3 дня мы ожидаем официального визита президента Украины в Польшу", - сказал Пшидач.
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Он уточнил, что в первую очередь Зеленский встретится с президентом Польши. "Визит пройдет по приглашению президента Польши Анджея Дуды и естественно, что первым собеседником будет Анджей Дуда", - сказал Пшидач.
Он пояснил, что о визите Зеленского объявляется заранее, так как тот планирует встретиться с жителями Польши и украинцами, проживающими в Польше.
"Конечно, политические соображения и соображения безопасности нужно учитывать, и мы стараемся, чтобы этот визит был проведен как можно лучше, но мы договорились с украинской стороной, что огласим эту информацию, так как президент Зеленский хочет кроме встречи с президентом Анджеем Дудой также встретиться с поляками, украинцами, проживающими в Польше", - рассказал Пшидач.
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"Такую встречу мы планируем в среду на вечер на территории Королевского замка в Варшаве. Мы говорим о замковой площади. Каждый сможет прийти на Замковую площадь в среду после обеда", - уточнил он.
"Президент Зеленский хочет сказать несколько слов полякам в контексте того, что случилось за последний год – как поляки помогают Украине, как поляки помогают беженцам на границе, а позже принимая их в свои дома", - добавил Пшидач.
Глава канцелярии отметил, что ранее Зеленский не посещал Польшу с официальными визитами, а лишь следовал через территорию страны транзитом.
"Ранее эти визиты были чисто рабочими, когда Зеленский ехал в Вашингтон или Лондон без всякого церемониала", - сказал он.
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