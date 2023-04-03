https://ria.ru/20230403/vizit-1862562676.html

Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля

Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля - РИА Новости, 03.04.2023

Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля

Владимир Зеленский планирует прибыть в Польшу с официальным визитом 5 апреля, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T09:21

2023-04-03T09:21

2023-04-03T10:08

в мире

польша

украина

марчин пшидач

владимир зеленский

анджей дуда

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ВАРШАВА, 3 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский планирует прибыть в Польшу с официальным визитом 5 апреля, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. "В среду 5 апреля через 3 дня мы ожидаем официального визита президента Украины в Польшу", - сказал Пшидач. Он уточнил, что в первую очередь Зеленский встретится с президентом Польши. "Визит пройдет по приглашению президента Польши Анджея Дуды и естественно, что первым собеседником будет Анджей Дуда", - сказал Пшидач.Он пояснил, что о визите Зеленского объявляется заранее, так как тот планирует встретиться с жителями Польши и украинцами, проживающими в Польше."Конечно, политические соображения и соображения безопасности нужно учитывать, и мы стараемся, чтобы этот визит был проведен как можно лучше, но мы договорились с украинской стороной, что огласим эту информацию, так как президент Зеленский хочет кроме встречи с президентом Анджеем Дудой также встретиться с поляками, украинцами, проживающими в Польше", - рассказал Пшидач."Такую встречу мы планируем в среду на вечер на территории Королевского замка в Варшаве. Мы говорим о замковой площади. Каждый сможет прийти на Замковую площадь в среду после обеда", - уточнил он."Президент Зеленский хочет сказать несколько слов полякам в контексте того, что случилось за последний год – как поляки помогают Украине, как поляки помогают беженцам на границе, а позже принимая их в свои дома", - добавил Пшидач.Глава канцелярии отметил, что ранее Зеленский не посещал Польшу с официальными визитами, а лишь следовал через территорию страны транзитом."Ранее эти визиты были чисто рабочими, когда Зеленский ехал в Вашингтон или Лондон без всякого церемониала", - сказал он.

https://ria.ru/20230403/zelenskiy-1862539620.html

https://ria.ru/20230402/ukraina-1862524336.html

https://ria.ru/20230401/ukraina-1862407139.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, украина, марчин пшидач, владимир зеленский, анджей дуда