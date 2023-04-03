https://ria.ru/20230403/vina-1862712433.html

Фигуранты дела о содействии убийству Дугиной частично признали вину

Фигуранты дела о содействии убийству Дугиной частично признали вину - РИА Новости, 03.04.2023

Фигуранты дела о содействии убийству Дугиной частично признали вину

Оба фигуранта уголовного дела о подделке документа, который использовался в организации убийства российского политолога Дарьи Дугиной, впервые представ перед... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:20

2023-04-03T17:20

2023-04-03T17:20

россия

украина

тульская область

дарья дугина

генеральная прокуратура рф

фсб

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Оба фигуранта уголовного дела о подделке документа, который использовался в организации убийства российского политолога Дарьи Дугиной, впервые представ перед Пролетарским районным судом Тулы, частично признали свою вину, сообщили РИА Новости в суде. Ранее заседания по делу были отложены, потому что один из двух фигурантов – Андрей Кузнецов - сначала был болен, а затем его перевозили из московского СИЗО в Тульскую область, но не успели к назначенному сроку. В суде сообщили РИА Новости, что в понедельник в судебном заседании впервые присутствовали и Кузнецов, и Александр Сучков. "Оба частично признали свою вину", - сказали в суде. Там уточнили, что подсудимые уверяют суд, что не знали о том, что подделанный ими документ будет использован для незаконного пересечения границы. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области и управления судебного департамента в Тульской области, в ходе заседания в понедельник были оглашены показания одного свидетеля стороны обвинения. "Ввиду невозможности судебного разбирательства по причине неявки остальных свидетелей обвинения судебное заседание было отложено. Следующее судебное заседание по делу состоится 11 апреля 2023 года в 14.00 ", - говорится в сообщении. Генпрокуратура сообщала, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков в 2017-2022 годах занимались изготовлением и торговлей поддельными документами. В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, передал Кузнецову, тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Этот автомобиль, как сообщала ФСБ, использовался для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у него были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские. В настоящее время Кузнецов находится в СИЗО, Сучков – под подпиской о невыезде. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. По данным Пролетарского районного суда Тулы, изготовленный Кузнецовым и Сучковым документ был использован Вовк в период с 17 по 21 августа 2022 года. Подельников судят по части 4 статьи 327 УК РФ (Подделка документов с целью скрыть другое преступление), им грозит максимально до 4 лет заключения. Фигуранты "осознавали, что данный поддельный документ будет использован для облегчения другого преступления - незаконного пересечения государственной границы РФ", полагает следствие. Суд проходит в Туле по месту жительства Кузнецова.

https://ria.ru/20230228/khakery-1854774138.html

https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862619737.html

https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856218842.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, тульская область, дарья дугина, генеральная прокуратура рф, фсб, происшествия