https://ria.ru/20230403/veyp-1862638937.html
В России могут полностью запретить вейпы
В России могут полностью запретить вейпы - РИА Новости, 03.04.2023
В России могут полностью запретить вейпы
Полный запрет на ввоз в РФ и продажу вейпов и жидкостей для них могут прописать в поправках ко второму чтению пакета правительственных законопроектов,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:42
2023-04-03T13:42
2023-04-03T13:42
общество
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство финансов рф (минфин россии)
вейпы
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Полный запрет на ввоз в РФ и продажу вейпов и жидкостей для них могут прописать в поправках ко второму чтению пакета правительственных законопроектов, направленных на сокращение объемов нелегального производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева. Законопроекты ранее были внесены в Госдуму кабмином, документы находятся на стадии рассмотрениями профильными комитетами. "Это могут быть дополнительные поправки ко второму чтению", - заявила Тимофеева, добавив, что председатель Думы Вячеслав Володин ранее уже "намекнул", что у депутатов в этом вопросе "принципиальная позиция". В ходе комитета в понедельник члены комитета совместно с представителями правительства, а также школьного и религиозного сообществ обсуждали полный запрет вейпов в России. При этом представители кабмина отметили, что рассматриваемый в Думе пакет законопроектов сейчас направлен больше на регулирование самого рынка и борьбу с контрафактом. Тимофеева в свою очередь отметила, что сегодня нужно принять такой закон, который бы работал на опережение, в связи с этим, по ее словам, можно было предусмотреть и полный запрет вейпов в рамках поправок к существующему пакету инициатив. Рекомендации о полном запрете вейпов и жидкостей для них комитет представил в своем заключении к законопроектам. Ранее Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В ГД была образована группа при главах трех профильных комитетов - по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведения в Госдуме парламентских слушаний по теме запрета вейпов. Роспотребнадзор, Минздрав и МВД поддержали идею запрета вейпов, а вот в Минфине отметили, что полный запрет вейпов и жидкостей для них в РФ может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой продукции.
https://ria.ru/20230323/veypy-1860121174.html
https://ria.ru/20230320/veypov-1859021236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство финансов рф (минфин россии), вейпы
Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерство финансов РФ (Минфин России), Вейпы
В России могут полностью запретить вейпы
Депутат Тимофеева: полный запрет вейпов могут прописать в поправках к законопроекту
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Полный запрет на ввоз в РФ и продажу вейпов и жидкостей для них могут прописать в поправках ко второму чтению пакета правительственных законопроектов, направленных на сокращение объемов нелегального производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.
Законопроекты ранее были внесены в Госдуму кабмином, документы находятся на стадии рассмотрениями профильными комитетами.
"Это могут быть дополнительные поправки ко второму чтению", - заявила Тимофеева, добавив, что председатель Думы Вячеслав Володин
ранее уже "намекнул", что у депутатов в этом вопросе "принципиальная позиция".
В ходе комитета в понедельник члены комитета совместно с представителями правительства, а также школьного и религиозного сообществ обсуждали полный запрет вейпов в России.
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При этом представители кабмина отметили, что рассматриваемый в Думе пакет законопроектов сейчас направлен больше на регулирование самого рынка и борьбу с контрафактом.
Тимофеева в свою очередь отметила, что сегодня нужно принять такой закон, который бы работал на опережение, в связи с этим, по ее словам, можно было предусмотреть и полный запрет вейпов в рамках поправок к существующему пакету инициатив.
«
"Сегодня есть понимание, что в этом законе мы можем "погрузить" и достаточно жесткие нормы, которые сегодня, на будущее, смогут очень оперативно ограничить, извиняюсь за слово, беспредел, который есть сегодня, и неурегулированность", - заявила глава комитета.
Рекомендации о полном запрете вейпов и жидкостей для них комитет представил в своем заключении к законопроектам.
Ранее Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В ГД была образована группа при главах трех профильных комитетов - по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой
ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведения в Госдуме
парламентских слушаний по теме запрета вейпов.
Роспотребнадзор
, Минздрав и МВД поддержали идею запрета вейпов, а вот в Минфине отметили, что полный запрет вейпов и жидкостей для них в РФ может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой продукции.
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