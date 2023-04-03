https://ria.ru/20230403/ukraina-1862759863.html

"Россия будет граничить с Польшей". В США раскрыли настоящий потенциал ВСУ

"Россия будет граничить с Польшей". В США раскрыли настоящий потенциал ВСУ - РИА Новости, 03.04.2023

"Россия будет граничить с Польшей". В США раскрыли настоящий потенциал ВСУ

Без военной помощи ВСУ не смогут оказать сопротивление российской армии, и та быстро выйдет к границам с Польшей, заявила ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T20:10

2023-04-03T20:10

2023-04-03T21:42

в мире

сша

украина

россия

марджори тейлор грин

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Без военной помощи ВСУ не смогут оказать сопротивление российской армии, и та быстро выйдет к границам с Польшей, заявила ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь в интервью с членом палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин."Если мы откажемся помогать Украине прямо сейчас, тогда Россия будет граничить с Польшей, а это уже страна НАТО. <…> Не беспокоит ли это вас?" — спросила журналистка.Конгрессвумен в ответ на это отметила, что Украина не является ни членом НАТО, ни 51-м штатом США, а Вашингтон не в состоянии "позволить себе еще одну чужую войну".Штаты должны добиваться мира на Украине, а не финансировать прокси-войну с Россией, заключила политик.Кремль не раз подчеркивал, что главная цель специальной военной операции на Украине — обеспечение безопасности всех жителей России, в том числе проживающих в новых регионах.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862712869.html

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862669655.html

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россия

польша

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина, россия, марджори тейлор грин, вооруженные силы украины, нато, польша