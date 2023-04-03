https://ria.ru/20230403/ukraina-1862759863.html
"Россия будет граничить с Польшей". В США раскрыли настоящий потенциал ВСУ
"Россия будет граничить с Польшей". В США раскрыли настоящий потенциал ВСУ - РИА Новости, 03.04.2023
"Россия будет граничить с Польшей". В США раскрыли настоящий потенциал ВСУ
Без военной помощи ВСУ не смогут оказать сопротивление российской армии, и та быстро выйдет к границам с Польшей, заявила ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T20:10
2023-04-03T20:10
2023-04-03T21:42
в мире
сша
украина
россия
марджори тейлор грин
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Без военной помощи ВСУ не смогут оказать сопротивление российской армии, и та быстро выйдет к границам с Польшей, заявила ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь в интервью с членом палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин."Если мы откажемся помогать Украине прямо сейчас, тогда Россия будет граничить с Польшей, а это уже страна НАТО. <…> Не беспокоит ли это вас?" — спросила журналистка.Конгрессвумен в ответ на это отметила, что Украина не является ни членом НАТО, ни 51-м штатом США, а Вашингтон не в состоянии "позволить себе еще одну чужую войну".Штаты должны добиваться мира на Украине, а не финансировать прокси-войну с Россией, заключила политик.Кремль не раз подчеркивал, что главная цель специальной военной операции на Украине — обеспечение безопасности всех жителей России, в том числе проживающих в новых регионах.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862712869.html
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862669655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, украина, россия, марджори тейлор грин, вооруженные силы украины, нато, польша
В мире, США, Украина, Россия, Марджори Тейлор Грин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Польша
"Россия будет граничить с Польшей". В США раскрыли настоящий потенциал ВСУ
Ведущая 60 Minutes Шталь заявила, что без помощи США ВСУ не смогут противостоять России