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"Россия будет граничить с Польшей". В США раскрыли настоящий потенциал ВСУ - РИА Новости, 03.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 03.04.2023 (обновлено: 21:42 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862759863.html
"Россия будет граничить с Польшей". В США раскрыли настоящий потенциал ВСУ
"Россия будет граничить с Польшей". В США раскрыли настоящий потенциал ВСУ - РИА Новости, 03.04.2023
"Россия будет граничить с Польшей". В США раскрыли настоящий потенциал ВСУ
Без военной помощи ВСУ не смогут оказать сопротивление российской армии, и та быстро выйдет к границам с Польшей, заявила ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T20:10
2023-04-03T21:42
в мире
сша
украина
россия
марджори тейлор грин
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Без военной помощи ВСУ не смогут оказать сопротивление российской армии, и та быстро выйдет к границам с Польшей, заявила ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь в интервью с членом палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин."Если мы откажемся помогать Украине прямо сейчас, тогда Россия будет граничить с Польшей, а это уже страна НАТО. &lt;…&gt; Не беспокоит ли это вас?" — спросила журналистка.Конгрессвумен в ответ на это отметила, что Украина не является ни членом НАТО, ни 51-м штатом США, а Вашингтон не в состоянии "позволить себе еще одну чужую войну".Штаты должны добиваться мира на Украине, а не финансировать прокси-войну с Россией, заключила политик.Кремль не раз подчеркивал, что главная цель специальной военной операции на Украине — обеспечение безопасности всех жителей России, в том числе проживающих в новых регионах.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862712869.html
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в мире, сша, украина, россия, марджори тейлор грин, вооруженные силы украины, нато, польша
В мире, США, Украина, Россия, Марджори Тейлор Грин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Польша
"Россия будет граничить с Польшей". В США раскрыли настоящий потенциал ВСУ

Ведущая 60 Minutes Шталь заявила, что без помощи США ВСУ не смогут противостоять России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС России ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Без военной помощи ВСУ не смогут оказать сопротивление российской армии, и та быстро выйдет к границам с Польшей, заявила ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь в интервью с членом палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
"Если мы откажемся помогать Украине прямо сейчас, тогда Россия будет граничить с Польшей, а это уже страна НАТО. <…> Не беспокоит ли это вас?" — спросила журналистка.
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Конгрессвумен в ответ на это отметила, что Украина не является ни членом НАТО, ни 51-м штатом США, а Вашингтон не в состоянии "позволить себе еще одну чужую войну".
Штаты должны добиваться мира на Украине, а не финансировать прокси-войну с Россией, заключила политик.
Кремль не раз подчеркивал, что главная цель специальной военной операции на Украине — обеспечение безопасности всех жителей России, в том числе проживающих в новых регионах.
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