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Нидерланды выделили Украине 274 миллиона евро - РИА Новости, 03.04.2023
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19:20 03.04.2023 (обновлено: 19:43 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862751510.html
Нидерланды выделили Украине 274 миллиона евро
Нидерланды выделили Украине 274 миллиона евро - РИА Новости, 03.04.2023
Нидерланды выделили Украине 274 миллиона евро
Правительство Нидерландов решило выделить Украине 274 миллионов евро, в том числе на восстановление страны и ее сотрудничество с НАТО, говорится в его... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:20
2023-04-03T19:43
в мире
нидерланды
украина
нато
россия
сергей лавров
международный уголовный суд
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ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Правительство Нидерландов решило выделить Украине 274 миллионов евро, в том числе на восстановление страны и ее сотрудничество с НАТО, говорится в его заявлении."Нидерланды предложат Украине дополнительную поддержку... Это пакет помощи в размере 274 миллионов евро из государственного резерва в размере 2,5 миллиардов евро, выделенного для поддержки Украины в 2023 году", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны в понедельник.Сообщается, что из этой суммы 180 млн евро предназначены для гуманитарной помощи, восстановительных работ и поддержки сельского хозяйства."Вкладом в размере 75 миллионов евро правительство намерено распространить поддержку на ориентированное на будущее наращивание потенциала в целях улучшения сотрудничества между Украиной и НАТО", - подчеркнули в голландском кабмине.Еще 14 миллионов евро пойдут на "борьбу с безнаказанностью за международные преступления". Речь идет, в том числе, о поддержке диалоговой группы "по привлечению к ответственности за преступления на Украине" и работу Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который занимается сбором доказательств военных преступлений на Украине.Остальные 5 миллионов евро, как следует из сообщения кабмина, выделят на защиту и сохранение культурного наследия Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230403/vyshegrad-1862677771.html
https://ria.ru/20230403/pomosch-1862748034.html
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в мире, нидерланды, украина, нато, россия, сергей лавров, международный уголовный суд
В мире, Нидерланды, Украина, НАТО, Россия, Сергей Лавров, Международный уголовный суд
Нидерланды выделили Украине 274 миллиона евро

Правительство Нидерландов выделило Украине 274 миллиона евро на восстановление страны

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Правительство Нидерландов решило выделить Украине 274 миллионов евро, в том числе на восстановление страны и ее сотрудничество с НАТО, говорится в его заявлении.
"Нидерланды предложат Украине дополнительную поддержку... Это пакет помощи в размере 274 миллионов евро из государственного резерва в размере 2,5 миллиардов евро, выделенного для поддержки Украины в 2023 году", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны в понедельник.
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Сообщается, что из этой суммы 180 млн евро предназначены для гуманитарной помощи, восстановительных работ и поддержки сельского хозяйства.
"Вкладом в размере 75 миллионов евро правительство намерено распространить поддержку на ориентированное на будущее наращивание потенциала в целях улучшения сотрудничества между Украиной и НАТО", - подчеркнули в голландском кабмине.
Еще 14 миллионов евро пойдут на "борьбу с безнаказанностью за международные преступления". Речь идет, в том числе, о поддержке диалоговой группы "по привлечению к ответственности за преступления на Украине" и работу Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который занимается сбором доказательств военных преступлений на Украине.
Остальные 5 миллионов евро, как следует из сообщения кабмина, выделят на защиту и сохранение культурного наследия Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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