https://ria.ru/20230403/ukraina-1862718408.html

Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление

Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление - РИА Новости, 03.04.2023

Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил в Telegram-канале на угрозу президента Украины начать контрнаступление. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:33

2023-04-03T17:33

2023-04-03T19:11

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

вооруженные силы украины

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил в Telegram-канале на угрозу президента Украины начать контрнаступление. Так глава Крыма прокомментировал выступление Зеленского, в котором тот заявил, что украинская армия вскоре начнет масштабные боевые действия, и пригрозил российским войскам уничтожением. При этом ранее он признал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружений, поставки которых ожидаются с Запада. В России не раз предупреждали, что нападение на полуостров станет для Украины губительным. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, возможная атака в этом направлении будет означать эскалацию конфликта, за которой последует "неизбежное возмездие" с применением любых видов оружия.

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

украина

россия

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, республика крым