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Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление - РИА Новости, 03.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 03.04.2023 (обновлено: 19:11 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862718408.html
Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление
Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление - РИА Новости, 03.04.2023
Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление
Глава Крыма Сергей Аксенов ответил в Telegram-канале на угрозу президента Украины начать контрнаступление. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:33
2023-04-03T19:11
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил в Telegram-канале на угрозу президента Украины начать контрнаступление. Так глава Крыма прокомментировал выступление Зеленского, в котором тот заявил, что украинская армия вскоре начнет масштабные боевые действия, и пригрозил российским войскам уничтожением. При этом ранее он признал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружений, поставки которых ожидаются с Запада. В России не раз предупреждали, что нападение на полуостров станет для Украины губительным. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, возможная атака в этом направлении будет означать эскалацию конфликта, за которой последует "неизбежное возмездие" с применением любых видов оружия.
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украина
россия
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безопасность, украина, россия, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, Республика Крым
Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление

Аксенов пообещал Зеленскому ждать, встретить и похоронить в ответ на угрозу наступления

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил в Telegram-канале на угрозу президента Украины начать контрнаступление.
«

"Зеленский в очередной раз пригрозил "приазовским" контрнаступлением ВСУ и "деоккупацией", сообщили СМИ. Ждем. Встретим. Похороним", — написал он.

Так глава Крыма прокомментировал выступление Зеленского, в котором тот заявил, что украинская армия вскоре начнет масштабные боевые действия, и пригрозил российским войскам уничтожением. При этом ранее он признал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружений, поставки которых ожидаются с Запада.
В России не раз предупреждали, что нападение на полуостров станет для Украины губительным. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, возможная атака в этом направлении будет означать эскалацию конфликта, за которой последует "неизбежное возмездие" с применением любых видов оружия.
Высадка десанта морской пехоты во время учений в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
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