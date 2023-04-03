https://ria.ru/20230403/ukraina-1862718408.html
Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление
Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление - РИА Новости, 03.04.2023
Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление
Глава Крыма Сергей Аксенов ответил в Telegram-канале на угрозу президента Украины начать контрнаступление. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:33
2023-04-03T17:33
2023-04-03T19:11
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил в Telegram-канале на угрозу президента Украины начать контрнаступление. Так глава Крыма прокомментировал выступление Зеленского, в котором тот заявил, что украинская армия вскоре начнет масштабные боевые действия, и пригрозил российским войскам уничтожением. При этом ранее он признал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружений, поставки которых ожидаются с Запада. В России не раз предупреждали, что нападение на полуостров станет для Украины губительным. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, возможная атака в этом направлении будет означать эскалацию конфликта, за которой последует "неизбежное возмездие" с применением любых видов оружия.
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, Республика Крым
Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление
Аксенов пообещал Зеленскому ждать, встретить и похоронить в ответ на угрозу наступления