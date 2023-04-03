На Украине депутата заочно обвинили в госизмене
Генпрокуратура Украины: депутата Изюмского горсовета заочно обвинили в госизмене
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На Украине депутату Изюмского городского совета в Харьковской области заочно предъявили обвинения в государственной измене, сообщили в Telegram-канале офиса генерального прокурора.
С апреля по начало сентября 2022 года город Изюм находился под контролем России.
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"Глава Харьковской областной прокуратуры заочно сообщил депутату горсовета подозрение в госизмене", - говорится в сообщении ведомства.
Офис генерального прокурора утверждает, что депутат VІІI созыва Изюмского городского совета от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", имя которого не называется, создала еженедельное печатное издание "Изюмский телеграфъ" и стала его главным редактором. Работая в издании, по утверждениям ведомства, она якобы формировала положительное отношение населения к России. Затем она создала одноименный канал в Telegram.
Также сообщается, что депутат приняли участие в прямом эфире в телеграм-канале, принадлежащем неназванному российскому СМИ, во время которого депутат поддерживала действия России и специальную военную операцию.
По данным ведомства, в июле 2022 года она стала исполняющей обязанности заместителя главы военной гражданской администрации по социальной сфере Изюмского района.