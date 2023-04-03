https://ria.ru/20230403/ukraina-1862717445.html

На Украине депутата заочно обвинили в госизмене

На Украине депутата заочно обвинили в госизмене - РИА Новости, 03.04.2023

На Украине депутата заочно обвинили в госизмене

На Украине депутату Изюмского городского совета в Харьковской области заочно предъявили обвинения в государственной измене, сообщили в Telegram-канале офиса... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:32

2023-04-03T17:32

2023-04-03T17:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

изюм (город)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На Украине депутату Изюмского городского совета в Харьковской области заочно предъявили обвинения в государственной измене, сообщили в Telegram-канале офиса генерального прокурора. С апреля по начало сентября 2022 года город Изюм находился под контролем России. Офис генерального прокурора утверждает, что депутат VІІI созыва Изюмского городского совета от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", имя которого не называется, создала еженедельное печатное издание "Изюмский телеграфъ" и стала его главным редактором. Работая в издании, по утверждениям ведомства, она якобы формировала положительное отношение населения к России. Затем она создала одноименный канал в Telegram. Также сообщается, что депутат приняли участие в прямом эфире в телеграм-канале, принадлежащем неназванному российскому СМИ, во время которого депутат поддерживала действия России и специальную военную операцию. По данным ведомства, в июле 2022 года она стала исполняющей обязанности заместителя главы военной гражданской администрации по социальной сфере Изюмского района.

https://ria.ru/20230111/izmena-1844221199.html

https://ria.ru/20230110/sbu-1843972542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, харьковская область, изюм (город)