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На Украине депутата заочно обвинили в госизмене - РИА Новости, 03.04.2023
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17:32 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862717445.html
На Украине депутата заочно обвинили в госизмене
На Украине депутата заочно обвинили в госизмене - РИА Новости, 03.04.2023
На Украине депутата заочно обвинили в госизмене
На Украине депутату Изюмского городского совета в Харьковской области заочно предъявили обвинения в государственной измене, сообщили в Telegram-канале офиса... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:32
2023-04-03T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На Украине депутату Изюмского городского совета в Харьковской области заочно предъявили обвинения в государственной измене, сообщили в Telegram-канале офиса генерального прокурора. С апреля по начало сентября 2022 года город Изюм находился под контролем России. Офис генерального прокурора утверждает, что депутат VІІI созыва Изюмского городского совета от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", имя которого не называется, создала еженедельное печатное издание "Изюмский телеграфъ" и стала его главным редактором. Работая в издании, по утверждениям ведомства, она якобы формировала положительное отношение населения к России. Затем она создала одноименный канал в Telegram. Также сообщается, что депутат приняли участие в прямом эфире в телеграм-канале, принадлежащем неназванному российскому СМИ, во время которого депутат поддерживала действия России и специальную военную операцию. По данным ведомства, в июле 2022 года она стала исполняющей обязанности заместителя главы военной гражданской администрации по социальной сфере Изюмского района.
https://ria.ru/20230111/izmena-1844221199.html
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в мире, украина, харьковская область, изюм (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Изюм (город)
На Украине депутата заочно обвинили в госизмене

Генпрокуратура Украины: депутата Изюмского горсовета заочно обвинили в госизмене

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На Украине депутату Изюмского городского совета в Харьковской области заочно предъявили обвинения в государственной измене, сообщили в Telegram-канале офиса генерального прокурора.
С апреля по начало сентября 2022 года город Изюм находился под контролем России.
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«

"Глава Харьковской областной прокуратуры заочно сообщил депутату горсовета подозрение в госизмене", - говорится в сообщении ведомства.

Офис генерального прокурора утверждает, что депутат VІІI созыва Изюмского городского совета от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", имя которого не называется, создала еженедельное печатное издание "Изюмский телеграфъ" и стала его главным редактором. Работая в издании, по утверждениям ведомства, она якобы формировала положительное отношение населения к России. Затем она создала одноименный канал в Telegram.
Также сообщается, что депутат приняли участие в прямом эфире в телеграм-канале, принадлежащем неназванному российскому СМИ, во время которого депутат поддерживала действия России и специальную военную операцию.
По данным ведомства, в июле 2022 года она стала исполняющей обязанности заместителя главы военной гражданской администрации по социальной сфере Изюмского района.
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