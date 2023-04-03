https://ria.ru/20230403/ukraina-1862669655.html

В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины

В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины - РИА Новости, 03.04.2023

В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины

Будущее Украины не представляет никакого интереса для западных стран, бросивших все силы на борьбу с Россией, написал в статье для издания Myśl Polska... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:19

2023-04-03T15:19

2023-04-03T16:02

украина

польша

россия

в мире

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Будущее Украины не представляет никакого интереса для западных стран, бросивших все силы на борьбу с Россией, написал в статье для издания Myśl Polska обозреватель Антоний Конюшевский."Так называемая украинская проблема, вопрос существования государства и его перспективы не имеют большого значения. Не в этом дело. Судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения и уж тем более не будущее украинского народа", — говорится в материале.По мнению эксперта, "холодный мир" между Россией и Западом слишком затянулся. Нынешнее противостояние стоит квалифицировать как окончательное столкновение Кремля с США и Европой.Польша на международной арене значит не больше, чем Украина, добавил Конюшевский. Поляки по-прежнему живут в плену колоссальных иллюзий относительно собственной роли в мировой политике, заключил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

https://ria.ru/20230330/agent-1861709243.html

украина

польша

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, польша, россия, в мире