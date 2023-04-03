Рейтинг@Mail.ru
В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 03.04.2023 (обновлено: 16:02 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862669655.html
В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины
В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины - РИА Новости, 03.04.2023
В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины
Будущее Украины не представляет никакого интереса для западных стран, бросивших все силы на борьбу с Россией, написал в статье для издания Myśl Polska... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:19
2023-04-03T16:02
украина
польша
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855123648_0:39:2881:1660_1920x0_80_0_0_aaa636f6d88cbdd46902a65547b3a3b8.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Будущее Украины не представляет никакого интереса для западных стран, бросивших все силы на борьбу с Россией, написал в статье для издания Myśl Polska обозреватель Антоний Конюшевский."Так называемая украинская проблема, вопрос существования государства и его перспективы не имеют большого значения. Не в этом дело. Судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения и уж тем более не будущее украинского народа", — говорится в материале.По мнению эксперта, "холодный мир" между Россией и Западом слишком затянулся. Нынешнее противостояние стоит квалифицировать как окончательное столкновение Кремля с США и Европой.Польша на международной арене значит не больше, чем Украина, добавил Конюшевский. Поляки по-прежнему живут в плену колоссальных иллюзий относительно собственной роли в мировой политике, заключил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
https://ria.ru/20230330/agent-1861709243.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855123648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9d47e1722401a42d4cdd80ccbd680522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, россия, в мире
Украина, Польша, Россия, В мире
В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины

Myśl Polska: борьба с Россией волнует Запад сильнее вопроса существования Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Киево-Печерской лавры на фоне украинского государственного флага и монумента "Родина-мать" в Киеве
Крест монастырского комплекса Киево-Печерской лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Киево-Печерской лавры на фоне украинского государственного флага и монумента "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Будущее Украины не представляет никакого интереса для западных стран, бросивших все силы на борьбу с Россией, написал в статье для издания Myśl Polska обозреватель Антоний Конюшевский.
"Так называемая украинская проблема, вопрос существования государства и его перспективы не имеют большого значения. Не в этом дело. Судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения и уж тем более не будущее украинского народа", — говорится в материале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
"До последнего украинца": двадцатилетние на Украине почти закончились
Вчера, 08:00
По мнению эксперта, "холодный мир" между Россией и Западом слишком затянулся. Нынешнее противостояние стоит квалифицировать как окончательное столкновение Кремля с США и Европой.
Польша на международной арене значит не больше, чем Украина, добавил Конюшевский. Поляки по-прежнему живут в плену колоссальных иллюзий относительно собственной роли в мировой политике, заключил он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Зеленского признали агентом Кремля
30 марта, 08:00
 
УкраинаПольшаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала