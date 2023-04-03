https://ria.ru/20230403/ukraina-1862669655.html
В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины
В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины - РИА Новости, 03.04.2023
В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины
Будущее Украины не представляет никакого интереса для западных стран, бросивших все силы на борьбу с Россией, написал в статье для издания Myśl Polska... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:19
2023-04-03T15:19
2023-04-03T16:02
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Будущее Украины не представляет никакого интереса для западных стран, бросивших все силы на борьбу с Россией, написал в статье для издания Myśl Polska обозреватель Антоний Конюшевский."Так называемая украинская проблема, вопрос существования государства и его перспективы не имеют большого значения. Не в этом дело. Судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения и уж тем более не будущее украинского народа", — говорится в материале.По мнению эксперта, "холодный мир" между Россией и Западом слишком затянулся. Нынешнее противостояние стоит квалифицировать как окончательное столкновение Кремля с США и Европой.Польша на международной арене значит не больше, чем Украина, добавил Конюшевский. Поляки по-прежнему живут в плену колоссальных иллюзий относительно собственной роли в мировой политике, заключил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, россия, в мире
Украина, Польша, Россия, В мире
В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины
Myśl Polska: борьба с Россией волнует Запад сильнее вопроса существования Украины