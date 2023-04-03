https://ria.ru/20230403/ubiytsa-1862677208.html
В Когалыме спустя 23 года нашли убийцу трех жителей Нижегородской области
В Когалыме спустя 23 года нашли убийцу трех жителей Нижегородской области - РИА Новости, 03.04.2023
В Когалыме спустя 23 года нашли убийцу трех жителей Нижегородской области
Мужчина, обвиняемый в убийстве трех человек в Нижегородской области в 1999 году, задержан в Ханты-Мансийском округе, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:42
2023-04-03T15:42
2023-04-03T15:42
происшествия
нижегородская область
когалым
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве трех человек в Нижегородской области в 1999 году, задержан в Ханты-Мансийском округе, сообщает следственное управление СК РФ по региону. По версии следствия, ночью 20 августа 1999 года пьяный мужчина пришел в частный лесопильный цех в деревне Беласовка Семеновского района Нижегородской области. Имевшимся при нем ножом он нанес смертельное ранение хозяину цеха. Затем он напал на родного брата мужчины, который пытался оказать помощь родственнику, и также ударил его ножом. Кроме того, обвиняемый проследовал в дом потерпевших и нанес множественные ножевые ранения мужчине, находившемуся в гостях у хозяев. Трое мужчин скончались в тот же день от полученных ранений. После совершенного преступления злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия. Он был объявлен в федеральный розыск. Длительное время установить его местонахождение не удавалось, лишь в 2023 году было установлено, что разыскиваемый мог находиться в Ханты-Мансийском автономном округе. "С целью проверки версии следователи-криминалисты регионального СК совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области прибыли в город Когалым. Было установлено, что все это время фигурант скрывался от органов предварительного следствии, имея документы, выданные на вымышленные фамилию, имя и отчество и даже другой год рождения. Заключением молекулярно-генетической экспертизы было установлено, что обвиняемый и гражданин, проживающий более 22 лет в ХМАО, является одним лицом", - говорится в сообщении регионального СУСК. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время обвиняемый будет этапирован в Нижегородскую область. Отмечается, что он не указал мотив совершенного им преступления.
https://ria.ru/20230329/podozrevaemyy-1861707471.html
https://ria.ru/20230330/ubiystvo-1861744251.html
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происшествия, нижегородская область, когалым, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Когалым, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Когалыме спустя 23 года нашли убийцу трех жителей Нижегородской области
В Когалыме спустя 23 года задержали убийцу трех жителей Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве трех человек в Нижегородской области в 1999 году, задержан в Ханты-Мансийском округе, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, ночью 20 августа 1999 года пьяный мужчина пришел в частный лесопильный цех в деревне Беласовка Семеновского района
Нижегородской области. Имевшимся при нем ножом он нанес смертельное ранение хозяину цеха. Затем он напал на родного брата мужчины, который пытался оказать помощь родственнику, и также ударил его ножом. Кроме того, обвиняемый проследовал в дом потерпевших и нанес множественные ножевые ранения мужчине, находившемуся в гостях у хозяев. Трое мужчин скончались в тот же день от полученных ранений.
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После совершенного преступления злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия. Он был объявлен в федеральный розыск. Длительное время установить его местонахождение не удавалось, лишь в 2023 году было установлено, что разыскиваемый мог находиться в Ханты-Мансийском автономном округе
.
"С целью проверки версии следователи-криминалисты регионального СК совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области прибыли в город Когалым. Было установлено, что все это время фигурант скрывался от органов предварительного следствии, имея документы, выданные на вымышленные фамилию, имя и отчество и даже другой год рождения. Заключением молекулярно-генетической экспертизы было установлено, что обвиняемый и гражданин, проживающий более 22 лет в ХМАО, является одним лицом", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время обвиняемый будет этапирован в Нижегородскую область. Отмечается, что он не указал мотив совершенного им преступления.
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