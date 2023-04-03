https://ria.ru/20230403/ubiystvo-1862716795.html

Организация убийства Татарского осуществлялась с Украины, заявил СК

Организация убийства Татарского осуществлялась с Украины, заявил СК - РИА Новости, 03.04.2023

Организация убийства Татарского осуществлялась с Украины, заявил СК

Следствие полагает, что планирование и организация убийства военкора Владлена Татарского осуществлялось с Украины, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:30

2023-04-03T17:30

2023-04-03T18:25

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Следствие полагает, что планирование и организация убийства военкора Владлена Татарского осуществлялось с Украины, сообщили в пресс-службе СК РФ."У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией*", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, - от исполнителей до заказчиков.Накануне в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека пострадали. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20230403/vzryv-1862575719.html

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украина

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украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге