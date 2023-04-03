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Организация убийства Татарского осуществлялась с Украины, заявил СК
Организация убийства Татарского осуществлялась с Украины, заявил СК - РИА Новости, 03.04.2023
Организация убийства Татарского осуществлялась с Украины, заявил СК
Следствие полагает, что планирование и организация убийства военкора Владлена Татарского осуществлялось с Украины, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:30
2023-04-03T17:30
2023-04-03T18:25
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Следствие полагает, что планирование и организация убийства военкора Владлена Татарского осуществлялось с Украины, сообщили в пресс-службе СК РФ."У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией*", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, - от исполнителей до заказчиков.Накануне в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека пострадали. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
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украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Организация убийства Татарского осуществлялась с Украины, заявил СК
СК: организация убийства военкора Татарского осуществлялась с территории Украины
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Следствие полагает, что планирование и организация убийства военкора Владлена Татарского осуществлялось с Украины, сообщили
в пресс-службе СК РФ.
"У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией*", - сказали в ведомстве.
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
В СК добавили, что следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, - от исполнителей до заказчиков.
Накануне в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека пострадали. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге Трепову задержали