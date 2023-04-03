https://ria.ru/20230403/turizm-1862670431.html
России нужна стратегия развития туризма в новых регионах, считает сенатор
России нужна стратегия развития туризма в новых регионах, считает сенатор - РИА Новости, 03.04.2023
России нужна стратегия развития туризма в новых регионах, считает сенатор
Для новых регионов России нужна своя стратегия развития туризма, считает сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:23
2023-04-03T15:23
2023-04-03T15:32
россия
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Для новых регионов России нужна своя стратегия развития туризма, считает сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона. "(Нужно) определить стратегию развития туризма в воссоединённых субъектах РФ. В предыдущих периодах в Запорожской и Херсонской областях, южной части ДНР фиксировалась высокая туристическая активность. Запорожскую область, например, посещали порядка 1,5 миллиона туристов в год. На сегодняшний день на территории региона находится более одной тысячи объектов размещения. Ко всему, Азовское море теперь внутреннее море РФ, что также будет способствовать развитию туризма в регионе", - написал сенатор в своем телеграм-канале. Кроме того, сказал политик, большая часть жителей воссоединённых регионов, которые хотели бы посетить другие курорты России, в том числе и Крым, сталкиваются с проблемой отсутствия необходимой инфраструктуры. Ворона также отметил необходимость нормативного регулирования термина "гостевые дома", так как нелегальные гостиницы значительно искажают представление отдыхающих о курорте. "В воссоединённых регионах РФ необходимо в ближайшее время ввести (такие) нормы с целью вовлечения мест размещения в легальный оборот", - уверен он.
https://ria.ru/20230331/oteli-1861879319.html
россия
запорожская область
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россия, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика, азовское море, туризм, новости - туризм
Россия, Запорожская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Азовское море, Туризм, Туризм, Новости - Туризм
России нужна стратегия развития туризма в новых регионах, считает сенатор
Сенатор от Запорожья Ворона: России нужна стратегия развития туризма в новых регионах