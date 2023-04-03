https://ria.ru/20230403/tsennosti-1862604339.html

РГСУ разработал курс по традиционным российским ценностям

РГСУ разработал курс по традиционным российским ценностям - РИА Новости, 03.04.2023

РГСУ разработал курс по традиционным российским ценностям

Российский государственный социальный университет (РГСУ) разработал учебный курс "Традиционные ценности: основа российского общества" во исполнение указа... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:02

2023-04-03T12:02

2023-04-03T12:02

россия

владимир путин

ргсу

общество

образование - общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский государственный социальный университет (РГСУ) разработал учебный курс "Традиционные ценности: основа российского общества" во исполнение указа президента России "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", сообщила пресс-служба вуза. "Специальный учебный курс "Традиционные ценности: основа российского общества" создан и внедрён в Российском государственном социальном университете (РГСУ). Это первый курс для высшей школы, подготовленный во исполнение указа президента Российской Федерации "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" № 809", - говорится в сообщении. Добавляется, что материал курса отражает цивилизационный взгляд на наши традиционные ценности как в ретроспективе, так и в их современном представлении, научно обоснованные ценностные смыслы изложены общедоступным языком с яркими иллюстрациями, в рамках курса рассмотрены все нравственные принципы, образцы и формы поведения, охваченные рамками указа президента. В вузе отметили, что образовательной целью курса стала не только трансляция традиционных ценностей, но и приглашение к совместному исследованию культурной, духовной и социальной традиций российской цивилизации. Каждый раздел курса завершается вопросами для углубленного изучения. "Подготовка, первое прочтение этого курса и включение его во все наши учебные планы – это реакция на современные мировоззренческие вызовы нашему обществу со стороны его недругов. Не сумев добиться желаемого своими обычными методами, они перешли к атакам на фундамент. Это, собственно, и постулировано в указе. Мы же видим своим долгом давать нашим выпускникам не только специальность, но и залоги гражданской целостности", - сказал первый проректор РГСУ, руководитель авторского коллектива Джомарт Алиев, его слова приводятся в сообщении. В РГСУ подчеркнули, что курс был апробирован в ходе ежегодного повышения квалификации преподавателей и сотрудников РГСУ, где он был прочитан членами учёного совета университета, отдельным спросом пользовались его приложения, где в формате прикладной хрестоматии были подобраны и представлены примеры ценностных наполнений из шедевров отечественной литературы, музыки, изобразительного искусства и кинематографии. Указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" был опубликован 9 ноября. В документе сказано, что Россия рассматривает традиционные ценности как "основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и развитие человеческого потенциала". К традиционным ценностям авторы документа отнесли жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, а также единство народов России. В "Основах" также указано, что христианство, ислам, буддизм, иудаизм "и другие религии, являющиеся неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан", а "особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию". Кроме того, в документе говорится, что деструктивное идеологическое воздействие на россиян угрожает демографии. Под деструктивной идеологией понимаются "чуждые российскому народу и разрушительные для российского общества системы идей и ценностей". К таким идеям отнесены: "культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений".

https://ria.ru/20230310/traditsionnye-1857133557.html

https://na.ria.ru/20230220/molodezh-1853057509.html

https://ria.ru/20230331/ssha-1861957798.html

https://ria.ru/20230323/psikhiatriya-1859568517.html

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россия, владимир путин, ргсу, общество, образование - общество