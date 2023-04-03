https://ria.ru/20230403/trevoga-1862602740.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.04.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:55
2023-04-03T11:55
2023-04-03T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
вооруженные силы рф
одесская область
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первым сигнал тревоги прозвучал в Одесской области – в 11.42 (совпадает с мск). Через несколько минут - в Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Одесская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу