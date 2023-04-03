https://ria.ru/20230403/trevoga-1862540535.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.04.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четырех областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T02:15
2023-04-03T02:15
2023-04-03T02:15
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в ночь на 3 апреля в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230327/vzryv-1861081347.html
украина
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украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу