https://ria.ru/20230403/tresh-1862630546.html

Суд арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого за оскорбление чувств верующих

Суд арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого за оскорбление чувств верующих - РИА Новости, 03.04.2023

Суд арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого за оскорбление чувств верующих

Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого (Станислава Базарова) по делу об оскорблении чувств верующих и изготовлении... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:14

2023-04-03T13:14

2023-04-03T13:14

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россия

происшествия

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого (Станислава Базарова) по делу об оскорблении чувств верующих и изготовлении порно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя. "Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Базарова до 30 мая", - сказала собеседница агентства. По ее словам, молодому человеку предъявлено обвинение по обеим статьям. Базаров известен как треш-блогер Стасик Кудрявый. После того, как в своем Telegram-канале он опубликовал видео в полуобнаженном виде, на котором помочился на икону и поцеловал ее, на него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих и распространении порно. После публикации видео блогер заявил, что не собирается покидать Россию, готов бороться за свои права. Тем не менее в тот же вечер в телеграм-канале Кудрявого появилась запись из самолета, а затем – как с ним общается человек в форме с паспортом в руке, видимо, на границе. В итоге молодой человек был задержан. Стасик Кудрявый не первый раз проводит "перформанс" с мочой: после новогодних праздников он облегчился в московском метро, после чего "убрал" за собой своим лицом. Юноша за это был арестован на 14 суток.

https://ria.ru/20220317/sledstvie-1778619819.html

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москва

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, происшествия