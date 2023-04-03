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Суд арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого за оскорбление чувств верующих
Суд арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого за оскорбление чувств верующих - РИА Новости, 03.04.2023
Суд арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого за оскорбление чувств верующих
Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого (Станислава Базарова) по делу об оскорблении чувств верующих и изготовлении... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:14
2023-04-03T13:14
2023-04-03T13:14
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого (Станислава Базарова) по делу об оскорблении чувств верующих и изготовлении порно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя. "Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Базарова до 30 мая", - сказала собеседница агентства. По ее словам, молодому человеку предъявлено обвинение по обеим статьям. Базаров известен как треш-блогер Стасик Кудрявый. После того, как в своем Telegram-канале он опубликовал видео в полуобнаженном виде, на котором помочился на икону и поцеловал ее, на него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих и распространении порно. После публикации видео блогер заявил, что не собирается покидать Россию, готов бороться за свои права. Тем не менее в тот же вечер в телеграм-канале Кудрявого появилась запись из самолета, а затем – как с ним общается человек в форме с паспортом в руке, видимо, на границе. В итоге молодой человек был задержан. Стасик Кудрявый не первый раз проводит "перформанс" с мочой: после новогодних праздников он облегчился в московском метро, после чего "убрал" за собой своим лицом. Юноша за это был арестован на 14 суток.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Суд арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого за оскорбление чувств верующих
Суд арестовал треш-блогера Базарова, известного как Стасик Кудрявый, за осквернение иконы
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого (Станислава Базарова) по делу об оскорблении чувств верующих и изготовлении порно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.
"Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Базарова до 30 мая", - сказала собеседница агентства. По ее словам, молодому человеку предъявлено обвинение по обеим статьям.
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Базаров известен как треш-блогер Стасик Кудрявый. После того, как в своем Telegram-канале он опубликовал видео в полуобнаженном виде, на котором помочился на икону и поцеловал ее, на него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих и распространении порно.
После публикации видео блогер заявил, что не собирается покидать Россию
, готов бороться за свои права. Тем не менее в тот же вечер в телеграм-канале Кудрявого появилась запись из самолета, а затем – как с ним общается человек в форме с паспортом в руке, видимо, на границе. В итоге молодой человек был задержан.
Стасик Кудрявый не первый раз проводит "перформанс" с мочой: после новогодних праздников он облегчился в московском метро, после чего "убрал" за собой своим лицом. Юноша за это был арестован на 14 суток.
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