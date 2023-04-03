https://ria.ru/20230403/tramp-1862764855.html

Полиция огородила Trump Tower в ожидании прибытия экс-президента в Нью-Йорк

Полиция огородила Trump Tower в ожидании прибытия экс-президента в Нью-Йорк - РИА Новости, 03.04.2023

Полиция огородила Trump Tower в ожидании прибытия экс-президента в Нью-Йорк

Полиция оцепила небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке, куда сегодня, как ожидается, прибудет Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T20:48

2023-04-03T20:48

2023-04-03T20:48

в мире

нью-йорк (город)

манхэттен

сша

дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 3 апр - РИА Новости. Полиция оцепила небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке, куда сегодня, как ожидается, прибудет Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости. Вокруг здания установили несколько кордонов из металлических ограждений. Десятки, если не сотни журналистов расположились через перекресток от небоскреба. За огороженную зону вокруг Trump Tower пропускают лишь жителей близлежащих домов и сотрудников офисов. Небольшая группа сторонников Трампа развернула баннер "Трамп - 24. Заверши стену. Спаси Америку". "Это политическое преследование! Проснитесь и увидьте, ради чего это все делается. Читайте между строк! Если бы Трамп вчера заявил, что не будет баллотироваться в президенты, всего этого цирка с медиа тут бы не было сегодня", - сказал РИА Новости житель Нью-Йорка Дэвид Рэм, пришедший сюда с флагом в поддержку Трампа. Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230331/tramp-1862004107.html

https://ria.ru/20230331/desantis-1862003640.html

https://ria.ru/20230401/tramp-1862345634.html

нью-йорк (город)

манхэттен

сша

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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, сша, дональд трамп