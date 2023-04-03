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Полиция огородила Trump Tower в ожидании прибытия экс-президента в Нью-Йорк - РИА Новости, 03.04.2023
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20:48 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/tramp-1862764855.html
Полиция огородила Trump Tower в ожидании прибытия экс-президента в Нью-Йорк
Полиция огородила Trump Tower в ожидании прибытия экс-президента в Нью-Йорк - РИА Новости, 03.04.2023
Полиция огородила Trump Tower в ожидании прибытия экс-президента в Нью-Йорк
Полиция оцепила небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке, куда сегодня, как ожидается, прибудет Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T20:48
2023-04-03T20:48
в мире
нью-йорк (город)
манхэттен
сша
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 3 апр - РИА Новости. Полиция оцепила небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке, куда сегодня, как ожидается, прибудет Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости. Вокруг здания установили несколько кордонов из металлических ограждений. Десятки, если не сотни журналистов расположились через перекресток от небоскреба. За огороженную зону вокруг Trump Tower пропускают лишь жителей близлежащих домов и сотрудников офисов. Небольшая группа сторонников Трампа развернула баннер "Трамп - 24. Заверши стену. Спаси Америку". "Это политическое преследование! Проснитесь и увидьте, ради чего это все делается. Читайте между строк! Если бы Трамп вчера заявил, что не будет баллотироваться в президенты, всего этого цирка с медиа тут бы не было сегодня", - сказал РИА Новости житель Нью-Йорка Дэвид Рэм, пришедший сюда с флагом в поддержку Трампа. Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20230331/tramp-1862004107.html
https://ria.ru/20230331/desantis-1862003640.html
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, сша, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, США, Дональд Трамп
Полиция огородила Trump Tower в ожидании прибытия экс-президента в Нью-Йорк

Полиция огородила небоскреб Trump Tower в ожидании прибытия экс-президента в Нью-Йорк

© AFP 2023 / Stefani ReynoldsПолиция оцепила небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке
Полиция оцепила небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / Stefani Reynolds
Полиция оцепила небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 3 апр - РИА Новости. Полиция оцепила небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке, куда сегодня, как ожидается, прибудет Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости.
Вокруг здания установили несколько кордонов из металлических ограждений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Трамп назвал США "страной третьего мира"
31 марта, 02:44
Десятки, если не сотни журналистов расположились через перекресток от небоскреба. За огороженную зону вокруг Trump Tower пропускают лишь жителей близлежащих домов и сотрудников офисов.
Небольшая группа сторонников Трампа развернула баннер "Трамп - 24. Заверши стену. Спаси Америку".
"Это политическое преследование! Проснитесь и увидьте, ради чего это все делается. Читайте между строк! Если бы Трамп вчера заявил, что не будет баллотироваться в президенты, всего этого цирка с медиа тут бы не было сегодня", - сказал РИА Новости житель Нью-Йорка Дэвид Рэм, пришедший сюда с флагом в поддержку Трампа.
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Губернатор Флориды отказался помогать в возможной экстрадиции Трампа
31 марта, 02:19
Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.
Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Трамп собрал более четырех миллионов долларов за сутки
1 апреля, 13:26
 
В миреНью-Йорк (город)МанхэттенСШАДональд Трамп
 
 
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