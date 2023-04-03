https://ria.ru/20230403/tramp-1862541056.html

СМИ: найдены новые доказательства препятствования Трампа расследованию

СМИ: найдены новые доказательства препятствования Трампа расследованию - РИА Новости, 03.04.2023

СМИ: найдены новые доказательства препятствования Трампа расследованию

Следователи министерства юстиции США и ФБР обнаружили новые доказательства возможного препятствования американского экс-президента Дональда Трампа расследованию РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T02:49

2023-04-03T02:49

2023-04-03T03:03

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Следователи министерства юстиции США и ФБР обнаружили новые доказательства возможного препятствования американского экс-президента Дональда Трампа расследованию дела о секретных документах, найденных в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. По словам неназванных источников газеты, дополнительные доказательства были получены после того, как следователи для лучшего понимания "ключевых моментов" использовали электронные письма и текстовые сообщения от бывшего помощника Трампа. Согласно источникам издания, следователи сосредоточились на событиях, которые произошли после того, как советники Трампа получили в мае повестку с требованием вернуть все секретные документы. Были собраны доказательства, что после получения повестки Трамп просмотрел содержимое некоторых коробок с документами в своем доме, якобы пожелав "сохранить себе" некоторые из них. Пресс-секретарь экс-президента США Стивен Чун заявил газете, что "охота на ведьм против президента Трампа не имеет под собой ни фактов, ни закона", и обвинил спецпрокурора Джека Смита и министерство юстиции в утечке информации с целью манипулирования общественным мнением. Глава минюста США Меррик Гарланд в конце ноября 2022 года назначил Джека Смита спецпрокурором для разбирательства по обвинениям о возможном препятствовании передачи власти по итогам выборов 2020 года и причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Кроме того, Смит должен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде. Хранение секретных документов стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа в августе 2022 года. В его поместье Мар-а-Ларго во Флориде правоохранители пришли в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированы.

https://ria.ru/20230402/tramp-1862449122.html

https://ria.ru/20230402/tramp-1862426491.html

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сша, флорида, дональд трамп, фбр, в мире