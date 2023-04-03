Рейтинг@Mail.ru
СМИ: число жертв от серии торнадо в США возросло до 32 человек - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 03.04.2023 (обновлено: 10:40 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/tornado-1862543361.html
СМИ: число жертв от серии торнадо в США возросло до 32 человек
СМИ: число жертв от серии торнадо в США возросло до 32 человек - РИА Новости, 03.04.2023
СМИ: число жертв от серии торнадо в США возросло до 32 человек
Число жертв серии торнадо в ряде штатов США возросло до 32, десятки человек пострадали, сообщила газета New York Times. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T04:05
2023-04-03T10:40
арканзас
теннесси
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150876/32/1508763257_0:97:1920:1177_1920x0_80_0_0_12e2091cad1a93eefee1966b0f45c95e.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число жертв серии торнадо в ряде штатов США возросло до 32, десятки человек пострадали, сообщила газета New York Times. Ранее сообщалось о 26 жертвах. Согласно изданию, смертельные случаи зафиксированы в таких штатах как Алабама, Арканзас, Делавэр, Иллинойс, Индиана, Миссисипи и Теннесси. В одном только Теннесси погибли 15 человек. Пять человек погибли в штате Арканзас, губернатор которого Сара Хакаби Сандерс ранее объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии была подключена Национальная гвардия.
https://ria.ru/20230401/tornado-1862295824.html
арканзас
теннесси
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150876/32/1508763257_112:0:1809:1273_1920x0_80_0_0_4953023866b9ca28a0118b3d35356801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арканзас, теннесси, сша, в мире
Арканзас, Теннесси, США, В мире
СМИ: число жертв от серии торнадо в США возросло до 32 человек

NYT: число жертв от серии торнадо в ряде штатов США возросло до 32 человек

© Pixabay / skeezeСмерч
Смерч - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Pixabay / skeeze
Смерч. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число жертв серии торнадо в ряде штатов США возросло до 32, десятки человек пострадали, сообщила газета New York Times.
Ранее сообщалось о 26 жертвах.
Согласно изданию, смертельные случаи зафиксированы в таких штатах как Алабама, Арканзас, Делавэр, Иллинойс, Индиана, Миссисипи и Теннесси. В одном только Теннесси погибли 15 человек.
Пять человек погибли в штате Арканзас, губернатор которого Сара Хакаби Сандерс ранее объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии была подключена Национальная гвардия.
Последствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В штате Арканзас в результате торнадо пострадали не менее 600 человек
1 апреля, 00:34
 
АрканзасТеннессиСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала