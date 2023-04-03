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СМИ: число жертв от серии торнадо в США возросло до 32 человек
СМИ: число жертв от серии торнадо в США возросло до 32 человек - РИА Новости, 03.04.2023
СМИ: число жертв от серии торнадо в США возросло до 32 человек
Число жертв серии торнадо в ряде штатов США возросло до 32, десятки человек пострадали, сообщила газета New York Times. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T04:05
2023-04-03T04:05
2023-04-03T10:40
арканзас
теннесси
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число жертв серии торнадо в ряде штатов США возросло до 32, десятки человек пострадали, сообщила газета New York Times. Ранее сообщалось о 26 жертвах. Согласно изданию, смертельные случаи зафиксированы в таких штатах как Алабама, Арканзас, Делавэр, Иллинойс, Индиана, Миссисипи и Теннесси. В одном только Теннесси погибли 15 человек. Пять человек погибли в штате Арканзас, губернатор которого Сара Хакаби Сандерс ранее объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии была подключена Национальная гвардия.
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арканзас, теннесси, сша, в мире
Арканзас, Теннесси, США, В мире
СМИ: число жертв от серии торнадо в США возросло до 32 человек
NYT: число жертв от серии торнадо в ряде штатов США возросло до 32 человек