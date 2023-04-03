https://ria.ru/20230403/tornado-1862543361.html

СМИ: число жертв от серии торнадо в США возросло до 32 человек

СМИ: число жертв от серии торнадо в США возросло до 32 человек - РИА Новости, 03.04.2023

СМИ: число жертв от серии торнадо в США возросло до 32 человек

Число жертв серии торнадо в ряде штатов США возросло до 32, десятки человек пострадали, сообщила газета New York Times. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T04:05

2023-04-03T04:05

2023-04-03T10:40

арканзас

теннесси

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150876/32/1508763257_0:97:1920:1177_1920x0_80_0_0_12e2091cad1a93eefee1966b0f45c95e.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число жертв серии торнадо в ряде штатов США возросло до 32, десятки человек пострадали, сообщила газета New York Times. Ранее сообщалось о 26 жертвах. Согласно изданию, смертельные случаи зафиксированы в таких штатах как Алабама, Арканзас, Делавэр, Иллинойс, Индиана, Миссисипи и Теннесси. В одном только Теннесси погибли 15 человек. Пять человек погибли в штате Арканзас, губернатор которого Сара Хакаби Сандерс ранее объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии была подключена Национальная гвардия.

https://ria.ru/20230401/tornado-1862295824.html

арканзас

теннесси

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

арканзас, теннесси, сша, в мире