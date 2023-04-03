https://ria.ru/20230403/tigr-1862547246.html

В Хабаровском крае поймали пятого "конфликтного" тигра, поедавшего собак

В Хабаровском крае поймали пятого "конфликтного" тигра, поедавшего собак - РИА Новости, 03.04.2023

В Хабаровском крае поймали пятого "конфликтного" тигра, поедавшего собак

Отловлен пятый "конфликтный" краснокнижный амурский тигр в Хабаровском крае, поедающий собак, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T06:20

2023-04-03T06:20

2023-04-03T06:20

хабаровский край

россия

нанайский район

михаил дегтярев

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ХАБАРОВСК, 3 апр - РИА Новости. Отловлен пятый "конфликтный" краснокнижный амурский тигр в Хабаровском крае, поедающий собак, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. "Пятый "конфликтный" тигр пойман! Ночная операция по отлову хищника успешно проведена в поселке Золотой район имени Лазо Хабаровского края. Несколько недель краснокнижное животное досаждало местному населению: задавило бычка, поранило корову, утащило несколько собак", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.Губернатор сообщил также, что в ночь на понедельник тигр залез в подворье за очередной собакой и был пойман с поличным специалистами управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и центра "Амурский тигр". "Результат первого обследования показал, что это здоровая молодая тигрица. Теперь ее судьбу решат в Росприроднадзоре. Речь идет о реабилитации или выпуске в тайгу", - отметил глава региона. С января специалисты отловили четырех хищников, нападавших на дворовых собак в притаежных населенных пунктах. Все пойманные дикие звери имеют те или иные повреждения лап, предположительно, от капкана или браконьерской петли. Одного самца не смогли спасти, он умер от сепсиса в конце февраля. С начала года хищники съели более 150 домашних животных, задавили две лошади, одного жеребца, теленка и с десяток кур. В феврале хищник напал на молодого охотника из Нанайского района, ему позже ампутировали руку, он до сих пор в больнице Хабаровска. Тигра застрелили, заведено дело об убийстве краснокнижного животного. В марте истощенный хищник поранил тракториста лесозаготовительной бригады, он тоже в больнице в тяжелом состоянии, нападавший тигр умер от болезней. Амурский (уссурийский) тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. Согласно результатам сплошного учета, в РФ обитают порядка 750 амурских тигров.

https://ria.ru/20230330/tigr-1861731489.html

хабаровский край

россия

нанайский район

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хабаровский край, россия, нанайский район, михаил дегтярев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)