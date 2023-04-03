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"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе

"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе - РИА Новости, 03.04.2023

"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе

В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к взрыву в кафе. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в заведение взорвавшуюся статуэтку.

2023-04-03T18:30

2023-04-03T18:30

2023-04-03T21:27

видео

происшествия

санкт-петербург

украина

россия

алексей навальный

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

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Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального.Вечером 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.

санкт-петербург

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к взрыву в кафе. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в заведение взорвавшуюся статуэтку. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. Вечером 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека. * Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом. 2023-04-03T18:30 true PT2M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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