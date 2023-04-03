https://ria.ru/20230403/terakt-1862736983.html
"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе
"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе - РИА Новости, 03.04.2023
"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к взрыву в кафе. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в заведение взорвавшуюся статуэтку.
2023-04-03T18:30
2023-04-03T18:30
2023-04-03T21:27
видео
происшествия
санкт-петербург
украина
россия
алексей навальный
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
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Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального.Вечером 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.
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2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862733384_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1a27667d311a06c812005d4760326d92.jpg
"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к взрыву в кафе. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в заведение взорвавшуюся статуэтку.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального.
Вечером 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.
* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.
2023-04-03T18:30
true
PT2M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, происшествия, санкт-петербург, украина, россия, алексей навальный, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), фонд борьбы с коррупцией, взрыв в кафе в петербурге, видео
Видео, Происшествия, Санкт-Петербург, Украина, Россия, Алексей Навальный, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Фонд борьбы с коррупцией, Взрыв в кафе в Петербурге
"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к взрыву в кафе. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в заведение взорвавшуюся статуэтку.