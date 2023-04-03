Рейтинг@Mail.ru
На Алтае нашли тело подростка, пропавшего два дня назад - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 03.04.2023 (обновлено: 13:48 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/telo-1862635780.html
На Алтае нашли тело подростка, пропавшего два дня назад
На Алтае нашли тело подростка, пропавшего два дня назад - РИА Новости, 03.04.2023
На Алтае нашли тело подростка, пропавшего два дня назад
Тело пропавшего в субботу в Алтайском крае мальчика нашли в колодце на промышленной площадке, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:30
2023-04-03T13:48
происшествия
калманский район
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg
БАРНАУЛ, 3 апр - РИА Новости. Тело пропавшего в субботу в Алтайском крае мальчика нашли в колодце на промышленной площадке, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности."1 апреля 2023 года из дома ушел и не вернулся 13-летний житель Калманского района. В дальнейшем обнаружено его тело на территории промышленной площадки. В этой связи прокуратурой Калманского района проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, в ходе которой будет оценка деятельности органов системы профилактики", - рассказала РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.Как сообщили журналистам в СУСК РФ по региону, тело мальчика без видимых телесных повреждений было обнаружено в колодце на территории промышленной площадки населенного пункта, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
https://ria.ru/20230402/malchik-1862529182.html
калманский район
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_b079bf5657a3b3d4c8b845822c9242cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калманский район, алтайский край
Происшествия, Калманский район, Алтайский край
На Алтае нашли тело подростка, пропавшего два дня назад

В Алтайском крае на промплощадке нашли тело 13-летнего подростка, пропавшего 1 апреля

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 3 апр - РИА Новости. Тело пропавшего в субботу в Алтайском крае мальчика нашли в колодце на промышленной площадке, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"1 апреля 2023 года из дома ушел и не вернулся 13-летний житель Калманского района. В дальнейшем обнаружено его тело на территории промышленной площадки. В этой связи прокуратурой Калманского района проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, в ходе которой будет оценка деятельности органов системы профилактики", - рассказала РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Как сообщили журналистам в СУСК РФ по региону, тело мальчика без видимых телесных повреждений было обнаружено в колодце на территории промышленной площадки населенного пункта, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
В Тверской области нашли тело мальчика, пропавшего около двух дней назад
2 апреля, 22:44
 
ПроисшествияКалманский районАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала