https://ria.ru/20230403/telo-1862635780.html
На Алтае нашли тело подростка, пропавшего два дня назад
На Алтае нашли тело подростка, пропавшего два дня назад - РИА Новости, 03.04.2023
На Алтае нашли тело подростка, пропавшего два дня назад
Тело пропавшего в субботу в Алтайском крае мальчика нашли в колодце на промышленной площадке, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:30
2023-04-03T13:30
2023-04-03T13:48
происшествия
калманский район
алтайский край
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БАРНАУЛ, 3 апр - РИА Новости. Тело пропавшего в субботу в Алтайском крае мальчика нашли в колодце на промышленной площадке, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности."1 апреля 2023 года из дома ушел и не вернулся 13-летний житель Калманского района. В дальнейшем обнаружено его тело на территории промышленной площадки. В этой связи прокуратурой Калманского района проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, в ходе которой будет оценка деятельности органов системы профилактики", - рассказала РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.Как сообщили журналистам в СУСК РФ по региону, тело мальчика без видимых телесных повреждений было обнаружено в колодце на территории промышленной площадки населенного пункта, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
https://ria.ru/20230402/malchik-1862529182.html
калманский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калманский район, алтайский край
Происшествия, Калманский район, Алтайский край
На Алтае нашли тело подростка, пропавшего два дня назад
В Алтайском крае на промплощадке нашли тело 13-летнего подростка, пропавшего 1 апреля