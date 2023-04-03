https://ria.ru/20230403/telo-1862635780.html

На Алтае нашли тело подростка, пропавшего два дня назад

На Алтае нашли тело подростка, пропавшего два дня назад - РИА Новости, 03.04.2023

На Алтае нашли тело подростка, пропавшего два дня назад

Тело пропавшего в субботу в Алтайском крае мальчика нашли в колодце на промышленной площадке, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:30

2023-04-03T13:30

2023-04-03T13:48

происшествия

калманский район

алтайский край

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БАРНАУЛ, 3 апр - РИА Новости. Тело пропавшего в субботу в Алтайском крае мальчика нашли в колодце на промышленной площадке, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности."1 апреля 2023 года из дома ушел и не вернулся 13-летний житель Калманского района. В дальнейшем обнаружено его тело на территории промышленной площадки. В этой связи прокуратурой Калманского района проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, в ходе которой будет оценка деятельности органов системы профилактики", - рассказала РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.Как сообщили журналистам в СУСК РФ по региону, тело мальчика без видимых телесных повреждений было обнаружено в колодце на территории промышленной площадки населенного пункта, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

https://ria.ru/20230402/malchik-1862529182.html

калманский район

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, калманский район, алтайский край