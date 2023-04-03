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Реконструкцию Челябинского академического театра драмы завершат в 2024 году - РИА Новости, 03.04.2023
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Челябинская область
 
18:45 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/teatr-1862743237.html
Реконструкцию Челябинского академического театра драмы завершат в 2024 году
Реконструкцию Челябинского академического театра драмы завершат в 2024 году - РИА Новости, 03.04.2023
Реконструкцию Челябинского академического театра драмы завершат в 2024 году
Реконструкция челябинского государственного академического театра драмы, начатая в 2022 году, завершится в 2024 году, так, планируется капитально... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T18:45
2023-04-03T18:45
челябинская область
челябинск
россия
алексей текслер
татьяна голикова
наталья котова
росгосцирк
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр – РИА Новости. Реконструкция челябинского государственного академического театра драмы, начатая в 2022 году, завершится в 2024 году, так, планируется капитально отремонтировать фойе, сцены, здания касс и слесарного цеха, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. Челябинский губернатор Алексей Текслер 3 апреля осмотрел объекты культуры Челябинска, в том числе цирк и государственный академический театр драмы имени Орлова, где идут реконструкции. "В прошлом году в рамках нацпроекта "Культура" началась реновация театра. Финансирование идет за счет средств областного и федерального бюджетов. Уже завершена гидроизоляция фундамента и разработан дизайн-проект фойе. Следующий этап – капитальный ремонт фойе, цокольного этажа, замена инженерных коммуникаций, модернизация лифтов, ремонт сцены, здания касс, слесарного цеха и эстакады. Планируется, что новый сезон в 2024 году откроют в обновленном театре", - говорится в сообщении. Что касается челябинского цирка, то он входит в структуру Росгосцирка: здание цирка закрыли на реконструкцию в 2019 году, но в 2021 году работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. "Вопрос продолжения реконструкции Алексей Текслер в этом году обсуждал с вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой. По итогу Росгосцирком выделены дополнительные средства. В 2023 году планируется завершить ремонт фасада, осуществить замену входных групп, ворот, монтаж индивидуального теплого пункта и провести ремонт кровли купола. Также в рамках реконструкции цирка предполагается восстановить две скульптуры, которые ранее украшали фасад здания", - поясняется в сообщении. По словам главы региона Алексея Текслера, в последние годы область при поддержке федерального центра активно модернизирует объекты культуры. "Наши театры, музеи, библиотеки, концертные залы становятся современными, высокотехнологичными, и в то же время – комфортными и уютными. Реализация этих проектов находится на моем личном контроле. Все они востребованы среди южноуральцев", – цитирует пресс-служба слова губернатора. По данным пресс-службы министерства культуры региона, всего в этом году будут обновлены порядка 62 объектов, в том числе челябинский театр драмы, магнитогорский театр куклы и актера "Буратино", музей каслинского литья. Министр культуры региона Алексей Бетехтин пояснял, что нацпроект "Культура", как и в прошлом году, вновь даст развитию множества культурных проектов серьезный импульс, в частности, планируется модернизировать по модельному стандарту 6 библиотек. Заместитель министра культуры региона Дмитрий Столбов отмечал, что в целом запланировано финансирование обновления объектов культуры на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. "Началась активная фаза ремонта челябинского драматического театра… Согласовано финансирование порядка 600 миллионов, но здание уникальное, и полная стоимость ремонта составляет около 1 миллиарда 700 тысяч рублей. Первый этап работ – гидроизоляция здания, обновление инженерных коммуникаций и фойе, планшета и нижней механики сцены. В дальнейшем будем согласовывать финансирование и продолжать ремонт", - цитирует пресс-служба минкульта региона слова Столбова. Ранее в Челябинске открылась вторая модельная библиотека - имени Татьяничевой, которая благодаря нацпроекту "Культура" превратилась в современную библиотеку нового поколения. "Очень рады, что наши учреждения включаются в национальный проект "Культура" и получают финансирование. Это уже вторая наша модельная библиотека… Создаются уникальные пространства, где находится не только библиотечный фонд, но и предоставляется масса дополнительных услуг…", - цитирует пресс-служба горадминистрации слова главы Челябинска Натальи Котовой.
https://ria.ru/20230329/lvy-1861663236.html
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челябинск, россия, алексей текслер, татьяна голикова, наталья котова, росгосцирк, челябинская область
Челябинская область, Челябинск, Россия, Алексей Текслер, Татьяна Голикова, Наталья Котова, Росгосцирк, Челябинская область
Реконструкцию Челябинского академического театра драмы завершат в 2024 году

Челябинский академический театр драмы откроется после реконструкции в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Акимов | Перейти в медиабанкЧелябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова
Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Владимир Акимов
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр – РИА Новости. Реконструкция челябинского государственного академического театра драмы, начатая в 2022 году, завершится в 2024 году, так, планируется капитально отремонтировать фойе, сцены, здания касс и слесарного цеха, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
Челябинский губернатор Алексей Текслер 3 апреля осмотрел объекты культуры Челябинска, в том числе цирк и государственный академический театр драмы имени Орлова, где идут реконструкции.
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"В прошлом году в рамках нацпроекта "Культура" началась реновация театра. Финансирование идет за счет средств областного и федерального бюджетов. Уже завершена гидроизоляция фундамента и разработан дизайн-проект фойе. Следующий этап – капитальный ремонт фойе, цокольного этажа, замена инженерных коммуникаций, модернизация лифтов, ремонт сцены, здания касс, слесарного цеха и эстакады. Планируется, что новый сезон в 2024 году откроют в обновленном театре", - говорится в сообщении.
Что касается челябинского цирка, то он входит в структуру Росгосцирка: здание цирка закрыли на реконструкцию в 2019 году, но в 2021 году работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. "Вопрос продолжения реконструкции Алексей Текслер в этом году обсуждал с вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой. По итогу Росгосцирком выделены дополнительные средства. В 2023 году планируется завершить ремонт фасада, осуществить замену входных групп, ворот, монтаж индивидуального теплого пункта и провести ремонт кровли купола. Также в рамках реконструкции цирка предполагается восстановить две скульптуры, которые ранее украшали фасад здания", - поясняется в сообщении.
По словам главы региона Алексея Текслера, в последние годы область при поддержке федерального центра активно модернизирует объекты культуры. "Наши театры, музеи, библиотеки, концертные залы становятся современными, высокотехнологичными, и в то же время – комфортными и уютными. Реализация этих проектов находится на моем личном контроле. Все они востребованы среди южноуральцев", – цитирует пресс-служба слова губернатора.
По данным пресс-службы министерства культуры региона, всего в этом году будут обновлены порядка 62 объектов, в том числе челябинский театр драмы, магнитогорский театр куклы и актера "Буратино", музей каслинского литья. Министр культуры региона Алексей Бетехтин пояснял, что нацпроект "Культура", как и в прошлом году, вновь даст развитию множества культурных проектов серьезный импульс, в частности, планируется модернизировать по модельному стандарту 6 библиотек.
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Заместитель министра культуры региона Дмитрий Столбов отмечал, что в целом запланировано финансирование обновления объектов культуры на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. "Началась активная фаза ремонта челябинского драматического театра… Согласовано финансирование порядка 600 миллионов, но здание уникальное, и полная стоимость ремонта составляет около 1 миллиарда 700 тысяч рублей. Первый этап работ – гидроизоляция здания, обновление инженерных коммуникаций и фойе, планшета и нижней механики сцены. В дальнейшем будем согласовывать финансирование и продолжать ремонт", - цитирует пресс-служба минкульта региона слова Столбова.
Ранее в Челябинске открылась вторая модельная библиотека - имени Татьяничевой, которая благодаря нацпроекту "Культура" превратилась в современную библиотеку нового поколения. "Очень рады, что наши учреждения включаются в национальный проект "Культура" и получают финансирование. Это уже вторая наша модельная библиотека… Создаются уникальные пространства, где находится не только библиотечный фонд, но и предоставляется масса дополнительных услуг…", - цитирует пресс-служба горадминистрации слова главы Челябинска Натальи Котовой.
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