https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862674750.html

Знакомый подозреваемой в убийстве Татарского рассказал о ней

Знакомый подозреваемой в убийстве Татарского рассказал о ней - РИА Новости, 03.04.2023

Знакомый подозреваемой в убийстве Татарского рассказал о ней

Дарья Трепова, которую подозревают в причастности к убийству в Петербурге военкора Владлена Татарского, около двух лет назад работала в секонд-хенде, сообщил... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:34

2023-04-03T15:34

2023-04-03T15:34

происшествия

санкт-петербург

россия

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Дарья Трепова, которую подозревают в причастности к убийству в Петербурге военкора Владлена Татарского, около двух лет назад работала в секонд-хенде, сообщил РИА Новости ее знакомый Никита. "Я познакомился с Дашей в секонд-хенде "Амбар" на Гороховой (улице), где она работала продавцом", - рассказал Никита, добавив, что она хорошо помогала подбирать одежду, вела себя спокойно. По словам собеседника агентства, он познакомился с Треповой "пару лет назад". Остальные пользователи соцсети "ВКонтакте", указанные на личной странице Треповой в качестве друзей, пока не откликнулись на просьбу РИА Новости рассказать о ней. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в кафе взорвавшуюся статуэтку. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель Фомина, заявил, что киевский режим поддерживает террор, стоит за убийством политолога Дарьи Дугиной, за убийствами людей с 2014 года, из-за чего и проводится спецоперация.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

https://ria.ru/20230403/masterskaya-1862630756.html

https://ria.ru/20230403/ubiystvo-1862614892.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге