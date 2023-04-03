https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862633612.html
Володин выразил соболезнования из-за гибели Татарского
Володин выразил соболезнования из-за гибели Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
Володин выразил соболезнования из-за гибели Татарского
Максим Фомин (военкор Владлен Татарский) посвятил жизнь борьбе за правду и защите Родины, рассказывая о "зверствах" киевского режима в своих публикациях,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:23
2023-04-03T13:23
2023-04-03T13:23
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Максим Фомин (военкор Владлен Татарский) посвятил жизнь борьбе за правду и защите Родины, рассказывая о "зверствах" киевского режима в своих публикациях, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью военкора Максима Фомина… (он) посвятил жизнь борьбе за правду, защищая нашу Родину. Рассказывая о зверствах киевского режима в своих публикациях… Светлая память", - приводит слова Володина сайт Госдумы. Также спикер Госдумы пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, отметив, что в результате теракта получили ранения десятки мирных граждан. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.*Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская
https://ria.ru/20230403/terakt-1862626492.html
https://ria.ru/20230403/soboleznovaniya-1862623430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, украина, вячеслав володин, владлен татарский, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Санкт-Петербург, Украина, Вячеслав Володин, Владлен Татарский, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Фонд борьбы с коррупцией
Володин выразил соболезнования из-за гибели Татарского
Володин заявил, что Татарский посвятил жизнь борьбе за правду и защите Родины