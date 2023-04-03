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Володин выразил соболезнования из-за гибели Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
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13:23 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862633612.html
Володин выразил соболезнования из-за гибели Татарского
Володин выразил соболезнования из-за гибели Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
Володин выразил соболезнования из-за гибели Татарского
Максим Фомин (военкор Владлен Татарский) посвятил жизнь борьбе за правду и защите Родины, рассказывая о "зверствах" киевского режима в своих публикациях,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:23
2023-04-03T13:23
происшествия
санкт-петербург
украина
вячеслав володин
владлен татарский
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Максим Фомин (военкор Владлен Татарский) посвятил жизнь борьбе за правду и защите Родины, рассказывая о "зверствах" киевского режима в своих публикациях, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью военкора Максима Фомина… (он) посвятил жизнь борьбе за правду, защищая нашу Родину. Рассказывая о зверствах киевского режима в своих публикациях… Светлая память", - приводит слова Володина сайт Госдумы. Также спикер Госдумы пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, отметив, что в результате теракта получили ранения десятки мирных граждан. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.*Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская
https://ria.ru/20230403/terakt-1862626492.html
https://ria.ru/20230403/soboleznovaniya-1862623430.html
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происшествия, санкт-петербург, украина, вячеслав володин, владлен татарский, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Санкт-Петербург, Украина, Вячеслав Володин, Владлен Татарский, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Фонд борьбы с коррупцией
Володин выразил соболезнования из-за гибели Татарского

Володин заявил, что Татарский посвятил жизнь борьбе за правду и защите Родины

© Фото : Владлен Татарский / ВКонтактеВладлен Татарский
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Владлен Татарский / ВКонтакте
Владлен Татарский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Максим Фомин (военкор Владлен Татарский) посвятил жизнь борьбе за правду и защите Родины, рассказывая о "зверствах" киевского режима в своих публикациях, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью военкора Максима Фомина… (он) посвятил жизнь борьбе за правду, защищая нашу Родину. Рассказывая о зверствах киевского режима в своих публикациях… Светлая память", - приводит слова Володина сайт Госдумы.
Кадры допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Трепова призналась, что принесла Татарскому заминированную статуэтку
Вчера, 12:59
Также спикер Госдумы пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, отметив, что в результате теракта получили ранения десятки мирных граждан.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.
*Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская
Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В Кремле выразили соболезнования родным Татарского
Вчера, 12:50
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургУкраинаВячеслав ВолодинВладлен ТатарскийГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Фонд борьбы с коррупцией
 
 
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