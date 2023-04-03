https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862623008.html
Песков не стал комментировать возможность награждения Татарского посмертно
Песков не стал комментировать возможность награждения Татарского посмертно - РИА Новости, 03.04.2023
Песков не стал комментировать возможность награждения Татарского посмертно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не обладает информацией о возможном посмертном награждении военкора Владлена Татарского... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:48
2023-04-03T12:48
2023-04-03T12:48
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
дмитрий песков
владлен татарский
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не обладает информацией о возможном посмертном награждении военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), об этом проинформируют после уточнения. "Я пока ничего не могу на этот счет сказать, я не обладаю этой информацией, но сейчас уточним, и мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли, что Фомин будет удостоен госнаграды посмертно. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что журналист должен был быть представлен к награде - медали "За освобождение Мариуполя", уже оформлялись документы. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге, Дмитрий Песков, Владлен Татарский
Песков не стал комментировать возможность награждения Татарского посмертно
Песков заявил, что не обладает информацией о возможности награждения Татарского посмертно