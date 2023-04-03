https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862623008.html

Песков не стал комментировать возможность награждения Татарского посмертно

Песков не стал комментировать возможность награждения Татарского посмертно - РИА Новости, 03.04.2023

Песков не стал комментировать возможность награждения Татарского посмертно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не обладает информацией о возможном посмертном награждении военкора Владлена Татарского... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:48

2023-04-03T12:48

2023-04-03T12:48

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

дмитрий песков

владлен татарский

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не обладает информацией о возможном посмертном награждении военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), об этом проинформируют после уточнения. "Я пока ничего не могу на этот счет сказать, я не обладаю этой информацией, но сейчас уточним, и мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли, что Фомин будет удостоен госнаграды посмертно. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что журналист должен был быть представлен к награде - медали "За освобождение Мариуполя", уже оформлялись документы. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге, дмитрий песков, владлен татарский