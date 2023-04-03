Рейтинг@Mail.ru
Песков не стал комментировать возможность награждения Татарского посмертно - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862623008.html
Песков не стал комментировать возможность награждения Татарского посмертно
Песков не стал комментировать возможность награждения Татарского посмертно - РИА Новости, 03.04.2023
Песков не стал комментировать возможность награждения Татарского посмертно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не обладает информацией о возможном посмертном награждении военкора Владлена Татарского... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:48
2023-04-03T12:48
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
дмитрий песков
владлен татарский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862501429_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_3915b232e0cd1ad8d963818ba3850ba9.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не обладает информацией о возможном посмертном награждении военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), об этом проинформируют после уточнения. "Я пока ничего не могу на этот счет сказать, я не обладаю этой информацией, но сейчас уточним, и мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли, что Фомин будет удостоен госнаграды посмертно. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что журналист должен был быть представлен к награде - медали "За освобождение Мариуполя", уже оформлялись документы. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862501429_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_c2756ef943d3c3bc50ce48ab4eefd42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге, дмитрий песков, владлен татарский
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге, Дмитрий Песков, Владлен Татарский
Песков не стал комментировать возможность награждения Татарского посмертно

Песков заявил, что не обладает информацией о возможности награждения Татарского посмертно

© Фото : Владлен Татарский / ВКонтактеВладлен Татарский
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Владлен Татарский / ВКонтакте
Владлен Татарский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не обладает информацией о возможном посмертном награждении военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), об этом проинформируют после уточнения.
"Я пока ничего не могу на этот счет сказать, я не обладаю этой информацией, но сейчас уточним, и мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли, что Фомин будет удостоен госнаграды посмертно. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что журналист должен был быть представлен к награде - медали "За освобождение Мариуполя", уже оформлялись документы.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
2 апреля, 23:15
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в кафе в ПетербургеДмитрий ПесковВладлен Татарский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала