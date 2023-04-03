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"Превратятся в пепел". В США сообщили Зеленскому плохие новости о танках - РИА Новости, 03.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 03.04.2023 (обновлено: 19:17 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/tanki-1862698930.html
"Превратятся в пепел". В США сообщили Зеленскому плохие новости о танках
"Превратятся в пепел". В США сообщили Зеленскому плохие новости о танках - РИА Новости, 03.04.2023
"Превратятся в пепел". В США сообщили Зеленскому плохие новости о танках
Поставляемые западом танки Abrams, Challengers и Leopard окажутся уязвимыми на Украине и станут легкой мишенью для российских вооруженных сил, написал... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:40
2023-04-03T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
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москва
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Поставляемые западом танки Abrams, Challengers и Leopard окажутся уязвимыми на Украине и станут легкой мишенью для российских вооруженных сил, написал экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен на сайте Weapons and Strategy."Танки Abrams, Challengers и Leopard, скорее всего, превратятся в пепел вместе со своими экипажами на полях сражений", — отметил он.Эксперт предупредил, что у этих моделей есть несколько хорошо известных слабых мест. При этом он полагает, что в России о них давно известно, поэтому Москве не составит особого труда проработать стратегию против них."Хуже того: ни один из них не имеет систем динамической защиты — критически важного инструмента по обеспечению безопасности машины и ее экипажа от современных противотанковых средств", — добавил Брайен.Кроме того, британские танки Challenger 2 слишком тяжелые, чтобы перемещаться по украинским мостам, также они не приспособлены для работы на сильно загрязненных сельских дорогах, поделился мнением автор.
https://ria.ru/20230403/tanki-1862593989.html
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в мире, технологии, украина, россия, москва, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Россия, Москва, Министерство обороны США
"Превратятся в пепел". В США сообщили Зеленскому плохие новости о танках

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: западные танки на Украине превратятся в пепел

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Поставляемые западом танки Abrams, Challengers и Leopard окажутся уязвимыми на Украине и станут легкой мишенью для российских вооруженных сил, написал экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен на сайте Weapons and Strategy.
"Танки Abrams, Challengers и Leopard, скорее всего, превратятся в пепел вместе со своими экипажами на полях сражений", — отметил он.
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Эксперт предупредил, что у этих моделей есть несколько хорошо известных слабых мест. При этом он полагает, что в России о них давно известно, поэтому Москве не составит особого труда проработать стратегию против них.
"Хуже того: ни один из них не имеет систем динамической защиты — критически важного инструмента по обеспечению безопасности машины и ее экипажа от современных противотанковых средств", — добавил Брайен.
Кроме того, британские танки Challenger 2 слишком тяжелые, чтобы перемещаться по украинским мостам, также они не приспособлены для работы на сильно загрязненных сельских дорогах, поделился мнением автор.
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