https://ria.ru/20230403/tanki-1862593989.html
ВСУ так и не получили обещанные Лондоном танки, заявил украинский пленный
ВСУ так и не получили обещанные Лондоном танки, заявил украинский пленный - РИА Новости, 03.04.2023
ВСУ так и не получили обещанные Лондоном танки, заявил украинский пленный
Британские танки Challenger так и не поступили в украинские воска, заявил пленный военнослужащий из 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ на видео,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:24
2023-04-03T11:24
2023-04-03T14:24
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Британские танки Challenger так и не поступили в украинские воска, заявил пленный военнослужащий из 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ на видео, опубликованном Минобороны."Говорили в феврале о том, что в 25-ю бригаду поступят британские танки — "Челленджеры", что к концу марта они должны поступить. И нам, собственно, командование доводило, что вот эти позиции, лес, который мы держали, оборону, что <...> надо держаться до конца марта и потом поступят эти танки — и <...> будет легче", — рассказал пленный.Он подчеркнул, что в его подразделении были неисправны два из трех бронетранспортеров МТ-ЛБ и одна из двух БМП.Отношение в войсках к украинскому командованию резко негативное, продолжил пленный. Как он пояснил, уже в первой половине февраля было понятно, что лес, который обороняли украинские подразделения, долго не удержать — российские войска его выкосили артиллерией и танками, все блиндажи были как на ладони. В январе министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что его страна направит на Украину танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS90 и бронетранспортеры.Глава Минобороны Украины Алексей Резников 27 марта заявил, что западная бронетехника уже якобы поступила на вооружение десантно-штурмовых войск.Москва неоднократно отмечала, что поставки оружия Украине странами Запада только затягивают конфликт и делают их его участниками.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Три мотолыги и две БМП": пленный ВСУ о нехватке военной техники
"Три мотолыги и две БМП": пленный ВСУ о нехватке военной техники
2023-04-03T11:24
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины
ВСУ так и не получили обещанные Лондоном танки, заявил украинский пленный
Украинский пленный: обещанные британские танки Challenger так и не поступили в ВСУ
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Британские танки Challenger так и не поступили в украинские воска, заявил пленный военнослужащий из 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ на видео, опубликованном Минобороны.
"Говорили в феврале о том, что в 25-ю бригаду поступят британские танки — "Челленджеры", что к концу марта они должны поступить. И нам, собственно, командование доводило, что вот эти позиции, лес, который мы держали, оборону, что <...> надо держаться до конца марта и потом поступят эти танки — и <...> будет легче", — рассказал пленный.
Он подчеркнул, что в его подразделении были неисправны два из трех бронетранспортеров МТ-ЛБ и одна из двух БМП.
Отношение в войсках к украинскому командованию резко негативное, продолжил пленный. Как он пояснил, уже в первой половине февраля было понятно, что лес, который обороняли украинские подразделения, долго не удержать — российские войска его выкосили артиллерией и танками, все блиндажи были как на ладони.
В Британии рассказали, какого шага российской армии на Украине боятся
В январе министр обороны Великобритании Бен Уоллес
сообщил, что его страна направит на Украину
танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS90 и бронетранспортеры.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников
27 марта заявил, что западная бронетехника уже якобы поступила на вооружение десантно-штурмовых войск.
Москва
неоднократно отмечала, что поставки оружия Украине странами Запада только затягивают конфликт и делают их его участниками.