https://ria.ru/20230403/tanki-1862593989.html

ВСУ так и не получили обещанные Лондоном танки, заявил украинский пленный

ВСУ так и не получили обещанные Лондоном танки, заявил украинский пленный - РИА Новости, 03.04.2023

ВСУ так и не получили обещанные Лондоном танки, заявил украинский пленный

Британские танки Challenger так и не поступили в украинские воска, заявил пленный военнослужащий из 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ на видео,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:24

2023-04-03T11:24

2023-04-03T14:24

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Британские танки Challenger так и не поступили в украинские воска, заявил пленный военнослужащий из 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ на видео, опубликованном Минобороны."Говорили в феврале о том, что в 25-ю бригаду поступят британские танки — "Челленджеры", что к концу марта они должны поступить. И нам, собственно, командование доводило, что вот эти позиции, лес, который мы держали, оборону, что <...> надо держаться до конца марта и потом поступят эти танки — и <...> будет легче", — рассказал пленный.Он подчеркнул, что в его подразделении были неисправны два из трех бронетранспортеров МТ-ЛБ и одна из двух БМП.Отношение в войсках к украинскому командованию резко негативное, продолжил пленный. Как он пояснил, уже в первой половине февраля было понятно, что лес, который обороняли украинские подразделения, долго не удержать — российские войска его выкосили артиллерией и танками, все блиндажи были как на ладони. В январе министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что его страна направит на Украину танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS90 и бронетранспортеры.Глава Минобороны Украины Алексей Резников 27 марта заявил, что западная бронетехника уже якобы поступила на вооружение десантно-штурмовых войск.Москва неоднократно отмечала, что поставки оружия Украине странами Запада только затягивают конфликт и делают их его участниками.

https://ria.ru/20230402/udar-1862512392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Три мотолыги и две БМП": пленный ВСУ о нехватке военной техники "Три мотолыги и две БМП": пленный ВСУ о нехватке военной техники 2023-04-03T11:24 true PT3M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, великобритания, вооруженные силы украины