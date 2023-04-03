https://ria.ru/20230403/susanin-1862678338.html

В РПЦ изучают возможность канонизации Ивана Сусанина

В РПЦ изучают возможность канонизации Ивана Сусанина - РИА Новости, 03.04.2023

В РПЦ изучают возможность канонизации Ивана Сусанина

Перспектива канонизации Ивана Сусанина существует, вопрос о его народном почитании и связанных с этим духовных явлениях изучается для возможного предоставления... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:46

2023-04-03T15:46

2023-04-03T15:46

религия

иван сусанин

александр закатов

михаил романов (великий князь)

русская православная церковь

дом романовых

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Перспектива канонизации Ивана Сусанина существует, вопрос о его народном почитании и связанных с этим духовных явлениях изучается для возможного предоставления синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых, и Российский императорский дом Романовых осведомлен об этом, рассказал РИА Новости директор канцелярии императорского дома Александр Закатов. "Глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна осведомлена, что в Костромской епархии изучается вопрос о возможности представить в комиссию по канонизации сведения о народном почитании Ивана Сусанина как святого и о связанных с этим почитанием духовных событиях… В отношении Ивана Сусанина есть несомненная перспектива канонизации, и если она состоится, то это доставит большую духовную радость императорскому дому. Но решение этого дела - целиком и полностью в ведении Церкви", – сообщил Александр Закатов. В свое время патриарх Московский и всея Руси Алексий II не исключал возможность рассмотрения канонизации Ивана Сусанина, добавил он. По сведениям Закатова, исследование этой темы продолжается. Народное почитание Сусанина как национального героя имеет более чем 400-летнюю историю, несмотря на дискуссии историков по поводу обстоятельств его мученической кончины, и императорский дом глубоко чтит его память и поддерживает его особое молитвенное поминовение и почитание как национального героя, заверил глава канцелярии. При этом, отметил он, народное почитание и обращение к поминаемому за упокой с молитвенной просьбой о предстательстве перед Богом не запрещаются – если они имеют здоровые духовные формы, то рано или поздно могут стать залогом местной или общецерковной канонизации "Святые становятся таковыми не в силу акта канонизации, а в силу своей веры и духовного подвига в земной жизни. Церковь лишь свидетельствует, что то или иное лицо несомненно достойно почитания именно как святой или святая", – считает представитель императорского дома. Тем не менее, заключил Закатов, канонизация Ивана Сусанина остается целиком и полностью прерогативой Русской православной церкви.Согласно общепринятой версии 30 марта (17-го по старому стилю) 1613 года костромской крестьянин Иван Сусанин погиб от рук польских интервентов, пожертвовав жизнью ради спасения новоизбранного молодого царя Михаила Романова – основателя династии Романовых на русском троне. Традиционно, рассказал Закатов, день памяти Ивана Сусанина отмечается 11 сентября (29 августа по старому стилю) в день его небесного покровителя – праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи.

https://ria.ru/20230401/reaktsiya-1862367558.html

https://ria.ru/20230401/rpts-1862304186.html

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иван сусанин, александр закатов, михаил романов (великий князь), русская православная церковь, дом романовых