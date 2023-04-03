Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ изучают возможность канонизации Ивана Сусанина - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:46 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/susanin-1862678338.html
В РПЦ изучают возможность канонизации Ивана Сусанина
В РПЦ изучают возможность канонизации Ивана Сусанина - РИА Новости, 03.04.2023
В РПЦ изучают возможность канонизации Ивана Сусанина
Перспектива канонизации Ивана Сусанина существует, вопрос о его народном почитании и связанных с этим духовных явлениях изучается для возможного предоставления... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:46
2023-04-03T15:46
религия
иван сусанин
александр закатов
михаил романов (великий князь)
русская православная церковь
дом романовых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737082647_0:471:2680:1979_1920x0_80_0_0_7e4975e0ceb4dc27f5f34a440d0e2b48.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Перспектива канонизации Ивана Сусанина существует, вопрос о его народном почитании и связанных с этим духовных явлениях изучается для возможного предоставления синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых, и Российский императорский дом Романовых осведомлен об этом, рассказал РИА Новости директор канцелярии императорского дома Александр Закатов. "Глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна осведомлена, что в Костромской епархии изучается вопрос о возможности представить в комиссию по канонизации сведения о народном почитании Ивана Сусанина как святого и о связанных с этим почитанием духовных событиях… В отношении Ивана Сусанина есть несомненная перспектива канонизации, и если она состоится, то это доставит большую духовную радость императорскому дому. Но решение этого дела - целиком и полностью в ведении Церкви", – сообщил Александр Закатов. В свое время патриарх Московский и всея Руси Алексий II не исключал возможность рассмотрения канонизации Ивана Сусанина, добавил он. По сведениям Закатова, исследование этой темы продолжается. Народное почитание Сусанина как национального героя имеет более чем 400-летнюю историю, несмотря на дискуссии историков по поводу обстоятельств его мученической кончины, и императорский дом глубоко чтит его память и поддерживает его особое молитвенное поминовение и почитание как национального героя, заверил глава канцелярии. При этом, отметил он, народное почитание и обращение к поминаемому за упокой с молитвенной просьбой о предстательстве перед Богом не запрещаются – если они имеют здоровые духовные формы, то рано или поздно могут стать залогом местной или общецерковной канонизации "Святые становятся таковыми не в силу акта канонизации, а в силу своей веры и духовного подвига в земной жизни. Церковь лишь свидетельствует, что то или иное лицо несомненно достойно почитания именно как святой или святая", – считает представитель императорского дома. Тем не менее, заключил Закатов, канонизация Ивана Сусанина остается целиком и полностью прерогативой Русской православной церкви.Согласно общепринятой версии 30 марта (17-го по старому стилю) 1613 года костромской крестьянин Иван Сусанин погиб от рук польских интервентов, пожертвовав жизнью ради спасения новоизбранного молодого царя Михаила Романова – основателя династии Романовых на русском троне. Традиционно, рассказал Закатов, день памяти Ивана Сусанина отмечается 11 сентября (29 августа по старому стилю) в день его небесного покровителя – праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи.
https://ria.ru/20230401/reaktsiya-1862367558.html
https://ria.ru/20230401/rpts-1862304186.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737082647_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_a3fb9f3ccb2390dfd28cd3b7254fbb2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иван сусанин, александр закатов, михаил романов (великий князь), русская православная церковь, дом романовых
Религия, Иван Сусанин, Александр Закатов, Михаил Романов (Великий князь), Русская православная церковь, Дом Романовых
В РПЦ изучают возможность канонизации Ивана Сусанина

Представитель Дома Романовых: в РПЦ изучают вопрос о канонизации Ивана Сусанина

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского"
Выставка История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Перспектива канонизации Ивана Сусанина существует, вопрос о его народном почитании и связанных с этим духовных явлениях изучается для возможного предоставления синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых, и Российский императорский дом Романовых осведомлен об этом, рассказал РИА Новости директор канцелярии императорского дома Александр Закатов.
"Глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна осведомлена, что в Костромской епархии изучается вопрос о возможности представить в комиссию по канонизации сведения о народном почитании Ивана Сусанина как святого и о связанных с этим почитанием духовных событиях… В отношении Ивана Сусанина есть несомненная перспектива канонизации, и если она состоится, то это доставит большую духовную радость императорскому дому. Но решение этого дела - целиком и полностью в ведении Церкви", – сообщил Александр Закатов.
Верующие в Киево-Печерской лавре, Украина - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В РПЦ назвали реакцию мирового сообщества на гонения на УПЦ недостаточной
1 апреля, 16:28
В свое время патриарх Московский и всея Руси Алексий II не исключал возможность рассмотрения канонизации Ивана Сусанина, добавил он. По сведениям Закатова, исследование этой темы продолжается.
Народное почитание Сусанина как национального героя имеет более чем 400-летнюю историю, несмотря на дискуссии историков по поводу обстоятельств его мученической кончины, и императорский дом глубоко чтит его память и поддерживает его особое молитвенное поминовение и почитание как национального героя, заверил глава канцелярии. При этом, отметил он, народное почитание и обращение к поминаемому за упокой с молитвенной просьбой о предстательстве перед Богом не запрещаются – если они имеют здоровые духовные формы, то рано или поздно могут стать залогом местной или общецерковной канонизации
"Святые становятся таковыми не в силу акта канонизации, а в силу своей веры и духовного подвига в земной жизни. Церковь лишь свидетельствует, что то или иное лицо несомненно достойно почитания именно как святой или святая", – считает представитель императорского дома.
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В РПЦ заявили об оттоке христиан со Святой земли из-за нападений радикалов
1 апреля, 04:13
Тем не менее, заключил Закатов, канонизация Ивана Сусанина остается целиком и полностью прерогативой Русской православной церкви.
Согласно общепринятой версии 30 марта (17-го по старому стилю) 1613 года костромской крестьянин Иван Сусанин погиб от рук польских интервентов, пожертвовав жизнью ради спасения новоизбранного молодого царя Михаила Романова – основателя династии Романовых на русском троне. Традиционно, рассказал Закатов, день памяти Ивана Сусанина отмечается 11 сентября (29 августа по старому стилю) в день его небесного покровителя – праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи.
 
РелигияИван СусанинАлександр ЗакатовМихаил Романов (Великий князь)Русская православная церковьДом Романовых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала