https://ria.ru/20230403/sudy-1862588907.html

Путин подписал законы о создании судов в ДНР и Херсонской области

Путин подписал законы о создании судов в ДНР и Херсонской области - РИА Новости, 03.04.2023

Путин подписал законы о создании судов в ДНР и Херсонской области

Президент России Владимир Путин принял пакет законов о создании судов в ДНР и Херсонской области, а также о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:09

2023-04-03T11:09

2023-04-03T11:09

политика

россия

донецкая народная республика

херсонская область

владимир путин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял пакет законов о создании судов в ДНР и Херсонской области, а также о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Согласно законам, отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов осуществляется на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей. Право на замещение должностей имеют те судьи, которые замещали соответствующие должности в регионе на момент присоединения к РФ, но кандидату необходимо иметь гражданство РФ и соответствовать должностным требованиям. Законы устанавливают порядок проведения конкурсного отбора и сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей, а также определяют полномочия Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

https://ria.ru/20230401/moldaviya-1862311404.html

россия

донецкая народная республика

херсонская область

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политика, россия, донецкая народная республика, херсонская область , владимир путин