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Путин подписал законы о создании судов в ДНР и Херсонской области - РИА Новости, 03.04.2023
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11:09 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/sudy-1862588907.html
Путин подписал законы о создании судов в ДНР и Херсонской области
Путин подписал законы о создании судов в ДНР и Херсонской области - РИА Новости, 03.04.2023
Путин подписал законы о создании судов в ДНР и Херсонской области
Президент России Владимир Путин принял пакет законов о создании судов в ДНР и Херсонской области, а также о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:09
2023-04-03T11:09
политика
россия
донецкая народная республика
херсонская область
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял пакет законов о создании судов в ДНР и Херсонской области, а также о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Согласно законам, отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов осуществляется на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей. Право на замещение должностей имеют те судьи, которые замещали соответствующие должности в регионе на момент присоединения к РФ, но кандидату необходимо иметь гражданство РФ и соответствовать должностным требованиям. Законы устанавливают порядок проведения конкурсного отбора и сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей, а также определяют полномочия Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
https://ria.ru/20230401/moldaviya-1862311404.html
россия
донецкая народная республика
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политика, россия, донецкая народная республика, херсонская область , владимир путин
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин
Путин подписал законы о создании судов в ДНР и Херсонской области

Президент Владимир Путин принял пакет законов о создании судов в ДНР и Херсонской области

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял пакет законов о создании судов в ДНР и Херсонской области, а также о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Согласно законам, отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов осуществляется на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей. Право на замещение должностей имеют те судьи, которые замещали соответствующие должности в регионе на момент присоединения к РФ, но кандидату необходимо иметь гражданство РФ и соответствовать должностным требованиям.
Законы устанавливают порядок проведения конкурсного отбора и сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей, а также определяют полномочия Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьВладимир Путин
 
 
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