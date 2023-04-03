https://ria.ru/20230403/sud-1862590517.html
Путин подписал законы о создании судов в ЛНР и Запорожской области
Путин подписал законы о создании судов в ЛНР и Запорожской области - РИА Новости, 03.04.2023
Путин подписал законы о создании судов в ЛНР и Запорожской области
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании судов в ЛНР и Запорожской области, а также о порядке отбора кандидатов в первоначальные... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:14
2023-04-03T11:14
2023-04-03T11:14
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании судов в ЛНР и Запорожской области, а также о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Согласно законам, отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов будет осуществляться на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей. Право на замещение должностей будут иметь те судьи, которые замещали соответствующие должности в регионе на момент присоединения к РФ, но кандидату необходимо иметь гражданство РФ и соответствовать должностным требованиям. Также предусматривается порядок проведения конкурсного отбора и сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей, и определяются полномочия Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
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политика, россия, луганская народная республика, запорожская область, владимир путин
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Владимир Путин
Путин подписал законы о создании судов в ЛНР и Запорожской области
Президент Владимир Путин подписал законы о создании судов в ЛНР и Запорожской области