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Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы новых регионов
Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы новых регионов - РИА Новости, 03.04.2023
Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы новых регионов
Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема на обучение в вузы, расположенные на территориях новых регионов, по программам... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:11
2023-04-03T16:11
2023-04-03T16:40
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема на обучение в вузы, расположенные на территориях новых регионов, по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и ассистентуры-стажировки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые особенности приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре", - говорится в документе. Особенности для вузов новых регионов будут действовать с 2023/2024 - 2026/2027 годах. Студенты смогут поступать в вузы на основании украинских дипломов, не предъявляя свидетельство о признании иностранного образования. Согласно правилам приема, вузы смогут сами устанавливать вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ для тех, кто поступает на основе среднего общего образования. Экзамены по русскому языку, литературе, истории и обществознанию будут проводиться в форме собеседования. Ранее, согласно распоряжению кабмина РФ, ряд высших учебных заведений в новых регионах перешли в федеральную собственность.
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общество, россия, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Навигатор абитуриента
Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы новых регионов
Минобрнауки России утвердило особенности приема в вузы студентов из новых регионов
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема на обучение в вузы, расположенные на территориях новых регионов, по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и ассистентуры-стажировки, соответствующий документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые особенности приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре", - говорится в документе.
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Особенности для вузов новых регионов будут действовать с 2023/2024 - 2026/2027 годах.
Студенты смогут поступать в вузы на основании украинских дипломов, не предъявляя свидетельство о признании иностранного образования.
Согласно правилам приема, вузы смогут сами устанавливать вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ для тех, кто поступает на основе среднего общего образования. Экзамены по русскому языку, литературе, истории и обществознанию будут проводиться в форме собеседования.
Ранее, согласно распоряжению кабмина РФ, ряд высших учебных заведений в новых регионах перешли в федеральную собственность.
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