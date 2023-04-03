https://ria.ru/20230403/strelba-1862776043.html
Под Калининградом мужчина открыл стрельбу в агентстве недвижимости
Под Калининградом мужчина открыл стрельбу в агентстве недвижимости - РИА Новости, 03.04.2023
Под Калининградом мужчина открыл стрельбу в агентстве недвижимости
В Светлогорске под Калининградом 63-летний местный житель открыл стрельбу в помещении агентства недвижимости и ранил двух человек, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T22:42
2023-04-03T22:42
2023-04-03T22:42
происшествия
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калининград
светлогорск
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КАЛИНИНГРАД, 3 апр - РИА Новости. В Светлогорске под Калининградом 63-летний местный житель открыл стрельбу в помещении агентства недвижимости и ранил двух человек, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России в Telegram-канале. "Следственными органами регионального управления Следственного комитета в отношении 63-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сообщили в ведомстве. По версии следствия, вечером в понедельник подозреваемый в помещении агентства недвижимости на Калининградском проспекте в Светлогорске выстрелил в двух мужчин, после чего скрылся с места преступления скрылся. Сообщается, что потерпевшие мужчины были госпитализированы с огнестрельными ранениями в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, производится детальный осмотр места происшествия выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления места нахождения подозреваемого. Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела контролирует региональная прокуратура.
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происшествия, россия, калининград, светлогорск
Происшествия, Россия, Калининград, Светлогорск
Под Калининградом мужчина открыл стрельбу в агентстве недвижимости
Под Калининградом мужчина открыл стрельбу в агентстве недвижимости и ранил двух человек
КАЛИНИНГРАД, 3 апр - РИА Новости.
В Светлогорске под Калининградом 63-летний местный житель открыл стрельбу в помещении агентства недвижимости и ранил двух человек, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России в Telegram-канале
.
"Следственными органами регионального управления Следственного комитета в отношении 63-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сообщили в ведомстве.
По версии следствия, вечером в понедельник подозреваемый в помещении агентства недвижимости на Калининградском проспекте в Светлогорске выстрелил в двух мужчин, после чего скрылся с места преступления скрылся.
Сообщается, что потерпевшие мужчины были госпитализированы с огнестрельными ранениями в больницу.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, производится детальный осмотр места происшествия выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления места нахождения подозреваемого.
Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела контролирует региональная прокуратура.
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